نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض اكسترا جوال ايفون 11 برو ماكس بالتقسيط extra في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقدم اكسترا اقوي العروض وبأفضل الأسعار علي الجوالات، والأجهزة اللوحية، بنظام التقسيط، في المملكة العربية السعودية وبخصم يصل إلي 50 في المئة، ويمكن من خلال الموقع الدخول والطلب، معا الاستفادة من التوصيل المجاني، أو اختيار الاستلام من خلال المعرض، ويوجد تشكيلة مميزة من الجوالات من أشهر الماركات التجارية مثل ايفون، وهواوي، وسامسونج، وغيرها من الماركات المتنوعة والمميزة، مع وجود مع خدمة التوصيل المجاني.

عروض extra السعودية

تي سي ال، تلفزيون 70 بوصة، فائق الوضوح، ذكي خصم %44 بسعر (2799) ريال.

سامسونج، تلفزيون 75 بوصة، ذكي، فائق الوضوح، بسعر (5999) ريال.

ال جي، تلفزيون 65 بوصة، ذكي، فائق الوضوح، بسعر (2899) ريال.

ال جي، تلفزيون 55 بوصة بسعر (2299)ريال.

كلاس برو، تلفزيون 65 بوصة، بسعر (1799) ريال.

سوني، تلفزيون 65 بوصة، بسعر (4999) ريال.

اكسترا اكسسوارات جوال تقسيط

يقدم موقع اكسترا خدمة تقصيد الأجهزة الإلكترونية، وكذلك الجوالات من خلال مجموعة من الشروط والأحكام، التي يجب مراجعتها جيدا قبل عملية الشراء، فيمكنكم من خلال برنامج تسهيل الشراء ابتداء من 4000 ريال وحتى مبلغ 60.000 ريال، دون ضامن أو تحويل الراتب أو كفيل، مع مرونة في السداد تصل إلي 36 شهر، وهذه هي الشروط والمستندات المطلوبة.

بطاقة الإقامة أو الهوية – العنوان الوطني.

يشترط للمتقاعدين تقديم شهادة المؤسسة العامة للتقاعد، أو التأمينات الاجتماعية.

أما القطاع العسكري فيجب تقديم بطاقة تعريف الراتب، وبطاقة العمل.

بالنسبة للقطاعي الخاص والحكومي، يجب أن يكون عمر المتقدم من 23 وحتي 25 عام.

وأن لا تقل خدمته عن عام علي الأقل.

في حالة أن عمره من 25 وحتي 60 عام، يشترط أن تكون خدمته لا تقل عن 3 أشهر للسعوديين، وعام للمقيمين.

أن لا يقل الدخل الشهري عن 45 آلاف ريال للسعوديين، و 8 آلاف ريال للمقيمين.

أن تكون جهة العمل معتمدة لدي تسهيل للتمويل.

اكسترا جوال ايفون 11 برو ماكس

أبل أيفون 11 برو، 256 جيجا، أخضر داكن، بسعر (4399) ريال.

أبل أيفون 11 برو، 64 جيجا، أخضر داكن، بسعر (3799) ريال.

أبل أيفون 11 برو، 512 جيجا، أخضر داكن، بسعر (4899) ريال.

أبل أيفون 11 برو، 512 جيجا، فضي، رمادي، ذهبي، بسعر (4899) ريال.