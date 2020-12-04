توفير لحم دجاج مزروع في المختبر للبيع

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عمر شويل - جدة طرح لحم دجاج مزروع في المختبر للبيع، سوف يتم توفير لحم الدجاج المزروع في مطاعم سنغافورة، وخاصة بعد منح الدولة الحق في استهلاك اللحوم التي يتم تصنيعها دون الحاجة إلى نحر أي حيوان، وذلك من أجل المحافظة على البيئة وإنتاج لحوم آمنة تمامًا وبتكلفة مناسبة لمعظم فئات المجتمع.

موافقة شركة Eat Just على بيع اللحوم المصنعة ضمن لحوم الدجاج المزروع

أعلنت الشركة الناشئة بأمريكا Eat just اليوم الأربعاء، موافقتها على بيع اللحوم المصنعة مثل لحوم الدجاج المزروع، ويعتبر ذلك تقدم كبير في صناعة المواد الغذائية على مستوى العالم، وذلك لمحاولة الكثير من الشركات للبحث عن وسيلة جديدة لصناعة اللحوم دون تلوث البيئة.

أشار الرئيس التنفيذي في شركة Eat just والذي يدعى جوش تيتريك، أنه أعلن موافقته على اللحوم المزروعة في المختبر، على أن تكون هذه البداية الحقيقية لإنتاج اللحوم في سنغافورة بدون تعرض البيئة لأي أضرار.

يتسبب استهلاك اللحوم في تهديد البيئة، وذلك لأن الماشية يصدر منها غاز الميثان، وهو من الغازات القوية التي تسبب ضررًا للبيئة، بالإضافة إلى القيام بقطع الأشجار لتوسيع البيئة من أجل تربية الحيوانات قد يتسبب في تهديد أمن البيئة.

في الوقت الحالي يزداد إقبال المواطنين على شراء بدائل اللحوم، بسبب الضغط المستمر من قبل المستهلكين بخصوص البيئة والحيوان، بينما تعتمد المنتجات الأخرى على النباتات.

إعلان شركة Eat Just عن تقليل تكلفة اللحوم المزروعة

عملت شركة Eat just على التخفيض من سعر اللحوم المزروعة وبيعها للمواطنين بسعر ملائم، مما أدى إلى زيادة الإقبال على شرائها.

أشار AFP أننا سوف نعمل تحقيق التكافؤ الذاتي بخصوص أسعار الدجاج المزروع في مطعم فاخر.

لم يتم الإعلان عن سعر الدجاج حتى الآن، وتم التصريح بأنه سيتم توزيعها في المطاعم الراقية بسنغافورة، إلي جانب اللحوم المزروعة وصدور الفراخ، خلال وقت قريب.

قامت الشركة بإنتاج بدائل للحوم الدجاج تقدر بحوالي 20 عملية إنتاج، وقد تم إنتاج هذه اللحوم بجودة عالية وحصلت على التصريح الذي يثبت أنها آمنه تمامًا ومطابقة لكافة المعايير الغذائية.

تم الإشارة إلى زيادة استهلاك اللحوم بنسبة قد تصل إلى 70٪ في عام 2050، كما قالت شركة Eat Just أن إنتاج بدائل اللحوم تلعب دورا هامًا في الإمداد بالعناصر الغذائية الآمنة.

أشارت وكالة الغذاء بسنغافورة إلى موافقتها لبيع دجاج شركة Eat Just على هيئة قطع دجاج، وذلك بعد أن تأكدت من أنها آمنة تمامًا.