عروض هايبر بندة أيام الجمعة البيضاء خصومات تصل إلي 40%

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عمر شويل - جدة عروض هايبر بندة، عروض وتنزيلات نهاية العام من هايبر ماركت بنده داخل المملكة العربية السعودية، لا تفوتكم عروض وتنزيلات نهاية العام من هايبر ماركت بنده في أيام الجمعة البيضاء، حيث تتضمن العروض تخفيضات كبيرة على كافة أجهزة المنزل الكبيرة والصغيرة، من جميع الماركات العالمية الرائدة. عروض هايبر بندة عروض وخصومات نهاية العام على أجهزة المطبخ الصغيرة بهايبر ماركت بنده، قلاية بدون زيت من ماركة نيوتري كوك، سعة 3.6 لتر، سعر الجهاز(279)ريال سعودي، بدلاً من(549)ريال سعودي، اشتريه الأنْ ووفر(270)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. قلاية بدون زيت من ماركة كليك أون سي كي 2006، سعر الجهاز(199)ريال سعودي، بدلاً من(439)ريال سعودي، اشتريه الأنْ ووفر(240) ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. خصومات هايبر بندة الأسبوعية مكنسة كهربائية اريني، 1600 واط بسعر 119 ريال سعودي السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. خلاط كليك أون 4×1 500 واط بسعر 99 ريال سعودي السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. خلاط جيباس، بسعر 65 ريال سعودي السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. عصارة أي تي سي، 400 واط بسعر 149 ريال سعودي السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. خصومات هايبر بندة خصومات هايبر بندة عصارة من ماركة كولين مزودة بأربع سرعات، 350 واط، سعر الجهاز(79)ريال سعودي، بدلاً من(109)ريال سعودي، اشتريه الأنْ ووفر ثلاثين ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. عصارة من ماركة كولين، سعر الجهاز(49)ريال سعودي، بدلاً من(79)ريال سعودي، اشتريه الأنْ ووفر ثلاثين ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. تنزيلات هايبر بندة تنزيلات وتخفيضات هايبر بندة نهاية العام على أجهزة المطبخ من ماركة مونيليكس، عصارة من ماركة مونيليكس، سعر الجهاز(179)ريال سعودي، بدلاً من(259)ريال سعودي، اشتريه الأنْ ووفر ثمانين ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. خلاط مع أثنين مطحنة من ماركة مونيليكس، سعر الجهاز(169)ريال سعودي، بدلاً من(269)ريال سعودي، اشتريه الأنْ ووفر مائة ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. عرض بنصف الثمن على خلاط أل أم من ماركة مونيليكس، سعر الجهاز(109.5)ريال سعودي، بدلاً من(219)ريال سعودي، اشتريه الأنْ ووفر 110 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

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