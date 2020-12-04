عروض اكسترا الأسبوعية المميزة على الأجهزة الإلكترونية تخفيضات تصل ل 60%

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عمر شويل - جدة عروض أَسواق اكسترا المتميزة تأتيكم أكثر تميزًا وحصرية، تشمل هذه العروض العديد من الخصومات والتخفيضات على الأجهزة الإلكترونية، مثل الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية المحمولة، والتي تتنوع حسب موديل إصدارها، أو نوع المعالج المزودة به، أو حجم الشاشة ودقة الكاميرا، كل ذلك يتوفر بجانب انخفاض أسعار تكلفتها وارتفاع قيمتها وتحديث تقنياتها، فقط وحصريًا داخل الموقع الرسمي لأسواق اكسترا. عروض اكسترا الأسبوعية عروض أسواق اكسترا على هاتف أيفون سعة 64 جيجابايت عروض اكسترا خصم 17٪ على هاتف أيفون إس إي 2020، 64 جيجا، اللون أبيض، نوع الشاشة إل بي إس، حجم الشاشة 4.7 بوصة، نظام التشغيل آي أو أس 13، نواة المعالج إيه 13 بيُونك، ذاكرة داخلية 64 جيجابايت، مساحة الذاكرة العشوائية (رام) ثلاثة جيجابايت، دقة الكاميرا الخلفية 12ميجابكسل، دقة الكاميرا الأمامية سبعة ميجابيكسل، سعر الجهاز(1599)ريال سعودي، بدلًا من(1919)ريال سعودي، اشتريه الآن ووفر(320)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة، أو قسط وادفع(77)ريال سعودي لمدة 36 شهرًا، يشمل واحد هدية مجانية بقيمة سبعين ريال سعودي. تخفيضات اكسترا عروض وتنزيلات على الأجهزة اللوحية بمُعالج أيه أم دي من اكسترا عروض اكسترا الأسبوعية جهاز لوحي من ماركة هواوي ميت بوك 14، معالج أي أم دي رايزن 7، حجم الشاشة 14 بوصة، ذاكرة النظام العشوائية رام 16 جيجابايت ، ذاكرة داخلية 512 جيجابايت أس أس دي، اللون رمادي، الحيل العاشر، دقة الكاميرا الأمامية 720p HD، يشمل على أَثنين هدايا مجانية بقيمة 248 ريال سعودي، سعر الجهاز(4299)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة، أو قسط وادفع (206) ريال سعودي لمدة 36 شهرًا.

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