نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض أسواق العثيم بمناسبة نهاية العام خصومات وتخفيضات تصل إلي 40% في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض أسواق العثيم السعودية، أيام قليلة وينتهي عامنا الحالي، لذا قامت أسواق العثيم بتقديم أفضل العروض والتخفيضات بمناسبة نهاية عام 2020.تقدم لكم أسواق العثيم تخفيضات لا مثيل لها على كافة المنتجات التي يحتاجها المنزل والتي تتضمن المنتجات الغذائية، المشروبات، منتجات الألبان، الأدوات المنزلية، الملابس، والآن نقدم لكم باقة من أهم عروض أسواق العثيم لنهاية العام: عروض أسواق العثيم عروض أسواق العثيم للأجهزة الكهربائية: شاشة جيباس 43 بوصة سمارت led، السعر: 829 ريال سعودي. شاشة مايكروديجيت 40 بوصة led، السعر:599 ريال سعودي. شاشة أرو 50 بوصة، led، السعر:799 ريال سعودي. خصومات أسواق العثيم خصومات أسواق العثيم شاشة أرو 58 بوصة، smart led، السعر: 1249 ريال سعودي. مكنسة كهربائية بانيكس 21 لتر، 1800 وات، السعر: 159 ريال سعودي. مكواة هومر بخار مطلية بطبقة من السيراميك، السعر: 59 ريال سعودي. تخفيضات عروض أسواق العثيم للأدوات المنزلية: مقلاة كاسا بونيتا 3 قطع، السعر: 34 ريال سعودي. طقم قدور برايت هوم رخام 10 قطع، السعر: 149 ريال سعودي. طقم حافظة طعام 3 قطع، السعر: 39 ريال سعودي. قدر ضغط السيف ألومنيوم جرانيت سعة 7 لتر، السعر: 99 ريال سعودي. طقم صواني فرن مستر كوك 3 قطع، السعر:49 ريال سعودي. تنزيلات أسواق العثيم تخفيضات العثيم علي وعاء الطبخ من هوم واي بغطاء، مقاس 28 سم، سعر القطعة (84)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. عروض وخصومات على منتجات سوبر فِيسا في هايبر ماركت عبدالله العثيم وعاء ضغط من سوبر فِيسا، سعة 18 لتر، سعر القطعة (119)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

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