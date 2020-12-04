نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منيو البيك في السعودية 2021 وأهم العروض والخصومات لأفضل أسعار الوجبات في المقال التالي

عمر شويل - جدة كثرت عمليات البحث في المملكة لمعرفة تفاصيل منيو البيك في السعودية 2021 وأهم العروض والخصومات التي يُقدمها المطعم، حيث أنه يُعد من أشهر المطاعم في المملكة، ومن المعروف أنها شركة كبيرة لها إقبال شديد من كافة المواطنين والمقيمين في المملكة، ولها سلاسل كثيرة داخل السعودية، بالإضافة إلى فروع أخرى خارجها، حيث يتميز المطعم بتقديم وجبات فريدة ومميزة وبأسعار متناسبة مع الجميع.

منيو البيك في السعودية 2021

يُقدم البيك العديد من الوجبات المُتنوعة وهو يعتمد على أحدث التقنيات والأساليب المُتبعة في كبرى المطاعم، ويهدف المطعم إلى تقديم وجبات صحية ذات قيمة غذائية مُرتفعة وسعرات حرارية قليلة، وهو مُتخصص في تقديم العروض المختلفة من الدجاج والمأكولات البحرية والوجبات، ومن بين الوجبات المُميزة في المطعم :

وجبة دجاج البيك، وهي تشتمل 4/8 قطع، مع بطاطس مقرمشة، وصلصة الثوم والخبز، وأسعارها 13 ريال سعودي، 24.5 ريال سعودي.

وجبة البيج بيك من البيك، وهي تحتوي على صدر دجاج مع سلطة الملفوف وصلصة جبال الألب اللذيذة، وقيمتها 10.5 ريال سعودي.

وجبة دجاج مُسحب البيك، وهي عبارة عن 7/10 قطع من شرائح لحم الدجاج، تأتي مع الخبز والبطاطا ونوعين من الصلصات المُختلفة، وهي بقيمة 7.5 ريال سعودي، و13 ريال سعودي.

قائمة منيو البيك للوجبات السريعة

ومن ضمن الوجبات السريعة التي يشتهر بها منيو البيك ما يلي :

ساندويتشات الصاج دي لايت بقيمة 5 ريال سعودي.

وجبة الدجاج المسحب بقيمة 9 ريال سعودي.

سندويتش البيج بيك المُسحب بقيمة 10 ريال سعودي.

سناك الدجاج المُسحب بقيمة 3 ريال سعودي.

سندويتش برجر فيليه الدجاج بقيمة 3 ريال سعودي.

وجبة الدجاج المسحب ال 10 قطع بقيمة 12 ريال سعودي.

وجبة البيك ال 4 قطع بقيمة 9 ريال سعودي.

وجبة الجمبري الإقتصادية 10 قطع بقيمة 18 ريال سعودي.

سندويتش فيليه السمك بقيمة 5 ريال سعودي.

وجبة الفيليه السمك ال 10 قطع حارة بقيمة 11 ريال سعودي.

وجبة الجمبري الجامبو ال 8 قطع بقيمة 25 ريال سعودي.

وجبة الجمبري الجامبو ال 10 قطع بقيمة 35 ريال سعودي.

منيو البيك للآيس كريم