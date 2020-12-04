عروض العثيم الأسبوعية خصم من 20 ل 60 % على جميع المنتجات تخفيضات العثيم

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عمر شويل - جدة عروض أسواق العثيم تتنوع المنتجات المعروضة داخل جميع فروع هايبر ماركت وسوبر ماركت وَأسواق عبد الله العثيم المنتشرة بالمملكة العربية السعودية، ما بين منتجات ومواد غذائية من خضروات وفاكهة ومعجنات ومخبوزات طازجة، إلى العديد من الأجهزة الكهربائية المنزلية منها والإلكترونية، مثل شاشات التِليفزيون والهواتف الذكية، من أرقى الموديلات المصنعة من كبرى الشركات ألعامليه الرائدة أقوى عروض السعودية.

عروض العثيم الأسبوعية

تنزيلات وخصومات العثيم على أجهزة المنزل من ماركة هومر من أسواق عبد الله العثيم:

تخفيضات العثيم اليوم على جهاز صانع شاي من ماركة هومر، سعر الجهاز(109)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

خصومات العثيم على جهاز مكواة بخار سيراميك من ماركة هومر، سعر الجهاز(59)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

تخفيضات العثيم الأسبوعية

تنزيلات وخصومات العثيم على أجهزة المنزل من بانيكيس هومر من أسواق عبد الله العثيم:

عروض العثيم اليومية على قدر لطهي الأرز من ماركة بانيكيس، سعة ثمانية لتر، سعر الوحدة(199)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

تنزيلات العثيم الأسبوعية على جهاز تحضير القهوة من ماركة بانيكيس، سعر الجهاز(55)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

تخفيضات العثيم السعودية على جهاز مكنسة كهربائية من نوع برميل من ماركة بانيكيس، سعة 21 لتر، سعر الجهاز(159)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

خصومات العثيم اليوم

عروض العثيم على التورت من مخابز زود في هايبر ماركت عبد الله العثيم: