عروض لولو هايبر ماركت الأسبوعية خصومات تصل ل 50% أقوى عروض السعودية اليوم

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عمر شويل - جدة عروض لولو الأسبوعية تُعتبر أَسواق لولو داخل المملكة العربية السعودية من أهم الأماكن التي توفر لكم كل ما تحتاجون من أجهزة ومواد غذائية وجميع مستلزمات المنزل، فلا تفوتكم زيارة أقرب فروع هايبر ماركت أو سوبر ماركت لولو الأقرب إليكم، وذلك طوال فترة الاحتفال بنهاية العام وأيام الجمعة البيضاء، لتتمتعوا بهذه العروض والخصومات الرائعة.

عروض لولو الأسبوعية

تنزيلات لولو على التلفزيونيات من ماركة سكاي وورث بحجم شاشة من 50-55 بوصة:

عروض لولو خصم 34٪ على جهاز تلِيفزيون ذكي من ماركة سكاي وورث، حجم الشاشة 50 بوصة، نظام تشغيل أندِريود، دقة الشاشة ألترا إتش دي ايد، فور كيه، مزود بخاصية واي فاي، منفذ يو أسْ بِي، سعر الجهاز(1199)ريال سعودي، بدلًا من(1799)ريال سعودي، اشتريه الأنْ ووفر(600)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

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تخفيضات لولو اليوم

عروض لولو على التلفزيونيات من ماركة سكاي وورث بحجم شاشة من 65 بوصة: