نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض أسواق المزرعة الاسبوعية من 2 ديسمبر حتي 8 ديسمبر في المقال التالي

عمر شويل - جدة توفر أسواق المزرعة 3 اسابيع من العروض والمفاجآت علي جميع انواع الجبن مثل جبنه مصريه متنوعه وجبنه قريش مصريه وجبنه بلو تشيز و جبنه رومي مصريه،ويتوفر ايضا جميع انواع الاسماك مثل الرنجة،ويتوفر ايضا جميع انواع اللحوم مثل كفته الدجاج و لحم غنم مفروم ولحم عجل بدون عظم و سجق بقري و اسكالوب دجاج وشاورما بقري.

عروض أسواق المزرعة الاسبوعية

وتتميز أسواق المزرعة بأنها تشهد اقوي العروض الاسبوعيه واقوي التخفيضات الكبري وهذه العروض تتوفر في الدمام و جده و مكه والمدينه و ينبع وابوعريش وابها وتبوك وضباء ونجران وجميع مدن السعودية الأخرى ومن ضمن العروض التي تقدمها اسواق المزرعه مثل جميع أنواع الخضروات مثل البطاطس والشمندر والتوم والكاكا والتفاح الأحمر والعنب الاحمر وايضا يتوفر جميع انواع المخبوزات مثل طبق معجنات صغيره مشكل وخبز بنديسال والجبن الرومي وفطرة لحم جبن وشابورة اصابع سمسم وصامولي نخاله وبيتزا مارغريتا وايضا بوجد بها تخفيضات علي جميع انواع المنظفات مثل كامي صابون رست صابون برائحة الليمون او الثلجي ولايفوي مناديل معقمه واس تي ايفس سائل استحمام واس تي ايفس كريم منظف للبشرة وبرسونا شعرات الحلاقه الساقيه وبرسونا شعرات الحلاقه النسائيه وبوندس مسحوق البودرة.

سجق بفري 1 كيلو.

اسكالوب دجاج 1 كيلو.

لحم عجل بدون عظم 1 كيلو.

لحم غنم مفروم 1 كيلو.

كفته دجاج 1 كيلو.

شاورما بقري 1 كيلو.