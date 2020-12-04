عروض اكسترا الأسبوعية خصومات هائلة على جميع المنتجات تصل ل 40%

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عمر شويل - جدة عروض موقع اكسترا كل ما يختص بالأجهزة الكهربائية الضرورية للمنزل الحديث، تجدونها فقط وحصريًا على الموقع الخاص والرسمي بأسواق اكسترا داخل المملكة العربية السعودية، ومن هذه الأجهزة الغسالات بأنواعها الأوتوماتيكية بالكامل والنصف أتوماتيكية، وما يشملها من ملحقات مثل المناشف الخاصة بالملابس، متوفرة بأرخص الأسعار التي تناسب الجميع وأرقى الموديلات التي تناسب أذواق الجميع.

عروض اكسترا الأسبوعية

تخفيضات وخصومات اكسترا على أجهزة التِليفزيون من ماركة شارب:

عروض اكسترا الأسبوعية %34 خصم على تليفزيون ذكي من ماركة شارب، حجم الشاشة 32 بوصة، دقة الشاشة عالية الوضوح، دقة الشاشة ميجابيكسل 1366×768، قوة مكبرات الصوت 600 واط، عدد منافذ يو إس بي واحد، االلون أسْود، العرض 73.2 سنتيمتر، الوزن 5.3 كيلو جرام،العمق: 7.5 سنتيمتر، صنع في ماليزيا، سعر الجهاز(529)ريال سعودي، بدلًا من(799)ريال سعودي، اشتريه الآن ووفر(270)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة، أو قسط وادفع 62 ريال سعودي لمدة 36 شهرًا.

تخفيضات اكسترا %32 خصم على تليفزيون ذكي من ماركة شارب، حجم الشاشة 50 بوصة، دقة الشاشة فائقة الوضوح، فور كيه، اللون أَسود، الوزن 12 كيلو جرام، ذاكرة داخلية ثمانية جيجابايت، مساحة الذاكرة العشوائية (رام) 1.5 جيجابايت،صنع في ماليزيا، سعر الجهاز(1699)ريال سعودي، بدلًا من(2499)ريال سعودي، اشتريه الآن ووفر(800)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة، أو قسط وادفع 82 ريال سعودي لمدة 36 شهرًا.

تخفيضات اكسترا الأسبوعية

عروض وتخفيضات اكسترا على أكسسوارات الكاويات من أَسواق اكسترا:

عروض اكسترا الأسبوعية %45 خصم على منشفة ملابس من ماركة كلاس برو، قابلة للتعديل، سعر الوحدة(99) ريال سعودي، بدلًا من(179)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة، اشتريه الآن ووفر ثمانين ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة، أو قسط وادفع خمسة ريال سعودي لمدة 36 شهرًا.