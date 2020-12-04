نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض أسواق الدانوب تخفيضات تصل إلي 40% في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض أسواق الدانوب السعودية، لا تتوقف أسواق الدانوب عن تقديم أفضل المنتجات بأرخص الأسعار بمناسبة انتهاء العام قامت أسواق الدانوب بطرح تخفيضات هائلة على كافة المنتجات من أجهزة كهربائية ومنتجات غذائية وهواتف محمولة تتراوح قيمة التخفيضات من 30 وحتى 50٪. نتناول في السطور القادمة أهم تخفيضات أسواق الدانوب: عروض أسواق الدانوب عروض الدانوب على الأجهزة الكهربائية، مكنسة كهربائية اريتي.السعر 119 ريال سعودي. محضر الطعام بالسون 800 وات.السعر 149 ريال سعودي. خلاط كليكون 2× 1، 250 وات. السعر 76 ريال سعودي. خلاط كينود 3 لتر مع مطحنة 400 وات. السعر 163 ريال سعودي. خصومات أسواق الدانوب عروض الدانوب على الهواتف المحمولة: آي لايف تاب كي 3102، 10 انش، 16 جيجا واي فاي، اللون أسود. السعر 299 ريال سعودي. آي لايف تاب كي 3102، 10 انش، 16 جيجا واي فاي، اللون أبيض السعر 299 ريال سعودي. ابل ايفون 12 برو، سعة 128 جيجا بايت، اللون أزرق باسيفيك، الجيل الخامس. السعر 4799 ريال سعودي. تخفيضات أسواق الدانوب عروض الدانوب على المنتجات الغذائية: ساديا نقانق دجاج 340 جم. السعر 6.5 ريال سعودي. ساديا نقانق دجاج مدخنة 340 جم. السعر 6 ريال سعودي. برجر بقري بالتوابل العربية 1 كجم. السعر 28 ريال سعودي. دجاج مجمد 1500 كجم. السعر 21 ريال سعودي. تنزيلات أسواق الدانوب خصومات الدانوب الشهرية علي مكواة بخارية براون، بقوة 2350 واط، بسعر 139 ريال سعودي، بدلاً من 219 ريال. خلاط محمول امبيريال قابل للشحن، بسعر 79 ريال سعودي، بدلاً من 130 ريال. محضر طعام كينوود، 16 وظيفة، دورق بسعة 1 لتر + مطحنة بسعة 0.8 لتر، بقوة 600 واط، فقط بسعر 169 ريال سعودي، بدلاً من 319 ريال. X إقرأ أيضاً: خصومات الدانوب الأسبوعية علي الأجهزة المنزلية تخفيضات تصل إلي 40%

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