عروض العثيم الأسبوعية تخفيضات هائلة حتي نهاية ديسمبر تصل ل 50%

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عمر شويل - جدة عروض العثيم الأسبوعية مهرجان الشتاء فقط حصريًا من داخل جميع فروع هايبر ماركت وسوبر ماركت وأسواق عبد الله العثيم في المملكة العربية السعودية، أحتفالًا بنهاية العام وأيام الجمعة البيضاء،كبرى الخصومات على كافة المنتجات والأجهزة المنزلية الحديثة، كما تشمل تخفيضات على باقة مميزة من المواد الغذائية الطازجة، والحبوب الغذائية المُعبئة يوم بيوم، وغيرها العديد من كل ما يحتاج إليه المنزل.

عروض العثيم الأسبوعية

عروض العثيم في الشتاء خصومات على دفايات كولين من هايبر ماركت عبد الله العثيم:

تخفيضات العثيم على دفاية كهربائية من ماركة كولين، عدد أَثنين شمعة، سعر الجهاز(119)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

تنزيلات اعثيم اليومية على دفاية كهربائية من ماركة كولين، مخصصة للحمامات، سعر الجهاز(199)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

تخفيضات أسواق العثيم على دفاية كهربائية من ماركة كولين، عدد أربعة شمعة، سعر الجهاز(59)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

خصومات العثيم على الدفايات

عروض العثيم اليومية في مهرجان الشتاء خصومات على دفايات كليك أون من هايبر ماركت عبد الله العثيم:

تنزيلات العثيم على دفاية كهربائية من ماركة كليك أون، عدد أَثنين شمعة، سعر الجهاز(119)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

تخفيضات العثيم اليومية على دفاية كهربائية من ماركة كليك أون، عدد أَثنين شمعة، سعر الجهاز (49)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

تخفيضات العثيم على السلع الغذائية

ميجا خصومات العثيم على المواد الغذائية من هايبر ماركت عبد الله العثيم: