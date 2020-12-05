نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض الدانوب الأسبوعية خصومات على الأجهزة المنزلية تصل ل 60% في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض الدانوب الأسبوعية بدايةً من عام 1987م افتتاح أول فروع سلسلة الدانوب وكان البداية لها في مسيرة نجاحها الملحوظة طوال السنوات الماضية فهي تقدم أفضل أنواع المنتجات المحلية والمستوردة أيضاً بأقل الأسعار بسوق البيع بالتجزئة، وقد تم افتتاح الكثير من الفروع في فترة قليلة مقارنةً بغيرها من شركات البيع بالتجزئة الأخري داخل المملكة. عروض الدانوب الأسبوعية مهرجان المأكولات الإيطالية من عروض الدانوب: تخفيضات الدانوب على بولينجي عصير ليمون سيسيليا 125 مل 7 ريال سعودي.

سان كارلو – رقائق البطاطس بالليمون والفلفل 150 جرام 6.95 ريال سعودي..

كوليتالي – صلصة الكمأ 80 جرام 33 ريال سعودي.

لي بونتا ديل كاسالي – صلصة البيستو جينوفيز 530 جرام 38 ريال سعودي.

بولينغي – عصير ليمون 200 مل 5 ريال سعودي.

فاليدورو – أصابع الخبز بطعم إكليل الجبل 240 جرام 18 ريال سعودي.

سان كارلو – رقائق البطاطس الكلاسيكية 180 جرام 6.95 ريال سعودي.

دولسيريا ألبا – إكلير مغطى بالكاكاو 110 جرام 22 ريال سعودي. تخفيضات الدانوب اليومية خصومات الدانوب الأسبوعية فاليدورو – أصابع الخبز بطعم إكليل الجبل 100 جرام 9 ريال سعودي.

عروض الدانوب مونتالبانو – بروشيتا الطماطم المجففة 156 ريال سعودي 11 ريال سعودي.

تخفيضات الدانوب دولسيريا ألبا – تيراميسو 140 جرام 24 ريال سعودي.

سان كارلو – رقائق البطاطس بالبابريكا 150 جرام 6.95 ريال سعودي.

مونتالبانو – بروشيتا الفلفل 156 مل 11 ريال سعودي. عروض الدانوب الأسبوعية عروض الدانوب فاليدورو – قطع الخبز المحمصة بزيت الزيتون والملح 100 جرام 9 ريال سعودي.

تخفيضات الدانوب روي – زيت زيتون بكر ممتاز 240 مل 65 ريال سعودي.

تنزيلات الدانوب كرادل – تارت المشمش 300 جرام 13 ريال سعودي.

خصومات الدانوب كرادل – تارت التفاح 350 جرام 15 ريال سعودي.

جاتوباردو – كبسولات قهوة كورتادو 184 جرام 45 ريال سعودي.

جاتوباردو – كبسولات قهوة كورتادو 65 جرام 38 ريال سعودي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عروض الدانوب الأسبوعية خصومات على الأجهزة المنزلية تصل ل 60% على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.