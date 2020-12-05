نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض لولو هايبر ماركت السعودية خصومات وتخفيضات ليس لها مثيل وحتي نهاية ديسمبر 2020 في المقال التالي

عمر شويل - جدة خصومات لولو ماركت اليوم احصل علي أكبر الخصومات من لولو هايبر ماركت فروع المملكة العربية السعودية، خصومات الهايبر تشمل الشاشات والهواتف الذكية والإلكترونيات والأجهزة المنزلية وأدوات العناية الشخصية، يقوم هايبر لولو ماركت بخصومات هذا الأسبوع من 2 الى 8 ديسمبر 2020، وكما هو معروف عن هايبر لولو أنه الأشهر على مستوى قارة آسيا والشرق الأوسط. خصومات لولو ماركت تخفيضات لولو هايبر ماركت على الأجهزة الكهربائية: عروض لولو أيكون فرن حراري 18 لتر 389 ريال سعودي بدلاً من 499 ريال سعودي.

تخفيضات لولو أيكون قلاية هوائية 2.5 لتر 159 ريال سعودي بدلاً من 399 ريال سعودي.

خصومات لولو أيكون قلاية هوائية 10 لتر 329 ريال سعودي بدلاً من 484 ريال سعودي.

أسكون دفاية سيراميك 1500 وات 79 ريال سعودي بدلاً من 109 ريال سعودي.

براون خلاط يدوي 379 ريال سعودي بدلاً من 439 ريال سعودي. عروض لولو الأسبوعية عروض لولو بلاك اند ديكر مستخلص عصير 169 ريال سعودي بدلاً من 269 ريال سعودي.

بلاك أند ديكر خلاط وقطاعة 600 وات 219 ريال سعودي بدلاً من 319 ريال سعودي.

بلاك اند ديكر شواية 249 ريال سعودي بدلاً من 314 ريال سعودي. عروض لولو الأسبوعية تخفيضات لولو اليوم غلاية ايموجي1.7 لتر 65 ريال سعودي بدلاً من 99 ريال سعودي.

عروض لولو الأسبوعية باناسونيك مكواة حديد 119 ريال سعودي بدلاً من 189 ريال سعودي.

خصومات لولو بيبي ليس مكواة بخار 1500 وات 199 ريال سعودي بدلاً من 329 ريال سعودي.

تخفيضات لولو ماجيك خلاط متعدد الاستخدامات 12 قطعة 349 ريال سعودي بدلاً من 419 ريال سعودي.

براون عصارة للفواكه 109 ريال سعودي بدلاً من 135 ريال سعودي.

امبيكس خلاط 3 في 1، 500 وات 179 ريال سعودي بدلاً من 219 في ريال سعودي.

بلاك اند ديكر الة القهوة 179 ريال سعودي بدلاً من 249 ريال سعودي.

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