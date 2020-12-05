عروض بنده الأسبوعية خصم من 20 ل 50 % لمدة أسبوع ألحق العرض والتخفيضات

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عمر شويل - جدة عروض بنده الأسبوعية العروض الأسبوعية من بنده ما زالت مستمرة تسعى إدارة شركات بنده إلى تشجيع التحصيل العلمي لأفراد المجتمع من خلال تقديم ما يقارب أربعون منحة دراسية بما يبلغ من المال ثمانمائة ألف ريال سعودي، وذلك من خلال قرعة تتم على الإنترنت لاختيار الأفراد عشوائياً الذين سيتم حصولهم على المنحة الدراسية، وبالفعل قد حصل عشرون طالباً على المنح الدراسية هذه في سبتمبر الماضي.

عروض بنده الأسبوعية

العروض الأسبوعية من بنده على المخبوزات اليومية:

تخفيضات بنده على معمول بالتمر 18.95 ريال سعودي للكيلو.

عروض بنده الأسبوعية دونات الفراولة/الشيكولاتة/كاندي/الشوكولاتة والشكولاتة البيضاء 4 حبات 7.95 ريال سعودي للعلية.

تخفيضات بنده بسكويت مصري طويل 18.95 ريال سعودي للكيلو بدلاً من 22.75 ريال سعودي.

خصومات بنده كرواسون بالزبدة/ بالزعتر/ بالجنبة 5 حبات، 7.95 ريال سعودي.

سبونج كيك فرنسي بقطع الشكولاتة/ تراديشنال ميني مادلينس 175 جرام 8.95 ريال سعودي للكيس.

سبونج كيك فرنسي تراديشنال مادلينس 250 جرام 13.95 ريال سعودي بدلاً من 16.50 ريال سعودي.

تخفيضات بنده الأسبوعية