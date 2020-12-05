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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض بنده الأسبوعية خصم من 20 ل 50 % لمدة أسبوع ألحق العرض والتخفيضات في المقال التالي
عمر شويل - جدة عروض بنده الأسبوعية العروض الأسبوعية من بنده ما زالت مستمرة تسعى إدارة شركات بنده إلى تشجيع التحصيل العلمي لأفراد المجتمع من خلال تقديم ما يقارب أربعون منحة دراسية بما يبلغ من المال ثمانمائة ألف ريال سعودي، وذلك من خلال قرعة تتم على الإنترنت لاختيار الأفراد عشوائياً الذين سيتم حصولهم على المنحة الدراسية، وبالفعل قد حصل عشرون طالباً على المنح الدراسية هذه في سبتمبر الماضي.
عروض بنده الأسبوعية
العروض الأسبوعية من بنده على المخبوزات اليومية:
- تخفيضات بنده على معمول بالتمر 18.95 ريال سعودي للكيلو.
- عروض بنده الأسبوعية دونات الفراولة/الشيكولاتة/كاندي/الشوكولاتة والشكولاتة البيضاء 4 حبات 7.95 ريال سعودي للعلية.
- تخفيضات بنده بسكويت مصري طويل 18.95 ريال سعودي للكيلو بدلاً من 22.75 ريال سعودي.
- خصومات بنده كرواسون بالزبدة/ بالزعتر/ بالجنبة 5 حبات، 7.95 ريال سعودي.
- سبونج كيك فرنسي بقطع الشكولاتة/ تراديشنال ميني مادلينس 175 جرام 8.95 ريال سعودي للكيس.
- سبونج كيك فرنسي تراديشنال مادلينس 250 جرام 13.95 ريال سعودي بدلاً من 16.50 ريال سعودي.
تخفيضات بنده الأسبوعية
- تنزيلات بنده اليوم على أصابع بحشو الشوكولاتة والبندق مادلينس 240 جرام 16.95 ريال سعودي للحبة بدلاً من 20.95 ريال سعودي.
- عروض بنده الأسبوعية شابوه بالحليب 310 جرام/ بالقمح 335 جرام/ بحبة البركة بريتانيا 330 جرام 5.25 ريال سعودي للعلبة بدلاً من 7.50 ريال سعودي.
- تخفيضات بنده لفائف التورتيلا يومي 240 جرام 7.95 ريال سعودي ريال سعودي للكيس بدلاً من 9.95 ريال سعودي.
- خصومات بنده شرائح خبز أبيض هرفي 3.50 ريال سعودي للكيس بدلاً من 4.50 ريال سعودي.
- خبز التوست بالحليب لوزين 600 جرام 5.95 ريال سعودي بدلاً من 7.75 ريال سعودي.
- كرواسون سفن دايز بحشوة الكاكاو/ الفراولة 5+1 هدية 55 جرام للقطعة 4.95 ريال سعودي بدلاً من 6.25 ريال سعودي.
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