تعرف على اجدد عروض وتخفيضات هايبر ماركت ساكو saco.sa

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عمر شويل - جدة عروض هايبر ساكو وتخفيضات وتنزيلات نهاية العام مستمرة طوال شهر ديسمبر الجاري، عروض هايبر ماركت ساكو بجميع فروعه بالمملكة العربية السعودية، حيث يوفر لكل عملائه ما يحتاجون إليه من أدوات وأجهزة ومعدات وأثاث، والعديد من مستلزمات المنزل والعمل والأفراد، كل ذلك بأسعار غير مسبوقة، وجودة عالية وموديلات حديثة، خاصًة أيام الجمعة البيضاء. عروض هايبر ساكو تنزيلات على أجهزة من ماركة كليب ثري بأسواق ساكو عروض ساكو الأسبوعية مكبر صوت محمول مع بلوتوث كليب ثري، رقم الموديل 59663، مقاوم للماء، صغير الحجم، صوت كبير، حلقة تعليق متينة ومتكاملة، تشغيل عشر ساعات، بطارية ليثيوم أيون قابلة للشحن سعة 1000 مللي أمبير، مكبر صوت مدمج لمنع الضوضاء، وقت الشحن ثلاث ساعات، باور 3.3 واط ، الأبعاد 13.7 سنتيمتر × 9.7 سنتيمتر× 4.6 سنتيمتر، اللون أزرق مخضر، سعر الجهاز(207)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

تخفيضات ساكو مكبر صوت محمول مع بلوتوث كليب ثري، رقم الموديل 59663، مقاوم للماء، صغير الحجم، صوت كبير، حلقة تعليق متينة ومتكاملة، تشغيل عشر ساعات، بطارية ليثيوم أيون قابلة للشحن سعة 1000 مللي أمبير، مكبر صوت مدمج لمنع الضوضاء، وقت الشحن ثلاث ساعات، باور 3.3 واط ، الأبعاد 13.7 سنتيمتر × 9.7 سنتيمتر× 4.6 سنتيمتر، اللون أحمر، سعر الجهاز(207)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. عروض ساكو اليوم تنزيلات أسواق ساكو على مستلزمات اللياقة البدنية أوزان للتمارين الرياضية، رقم الموديل 9811، وزن أَثنين كيلو جرام، تصميم غير قابل للانزلاق، اللون برتقالي، سعر الوحدة(41.50)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

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