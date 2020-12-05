نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض بنده على الهواتف الذكية والجوال تصل ل 40 % أقوى عروض السعودية اليوم في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض هايبر بنده على كافة الأجهزة الإلكترونية العصرية والحديثة ، حيث تتضمن تنزيلات كبيرة على الهواتف الذكية من ماركة أونور المميزة، بأسعار تناسب الجميع وبجودات عالية وألوان متنوعة، بجانب العديد من التخفيضات على لعب الأطفال الشيقة والمسلية، فقط وحصريًا داخل هايبر ماركت بنده في المملكة العربية السعودية. عروض هايبر بنده عروض هايبر بنده على هاتف أونور 10 أكس لايت عروض بنده الأسبوعية هاتف ذكي من ماركة أونور 10 أكس لايت، مزود بشرِيحتين، الجيل الرابع، حجم الشاشة 6.5 بوصة، ذاكرة داخلية 128 جيجابايت، معالج أوكتا كور، دقة الأمامية ثمانية ميجابيكسل، دقة الكاميرا الخلفية 48 ميجابيكسل+ثمانية ميجابيكسل+أَثنين ميجابيكسل+أَثنين ميجابيكسل، سعة النظام العشوائية(رام) أربعة جيجابايت، اللون أَسود، سعر الجهاز(769)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

خصومات بنده هاتف ذكي من ماركة أونور 10 أكس لايت، مزود بشرِيحتين، الجيل الرابع، حجم الشاشة 6.5 بوصة، ذاكرة داخلية 128 جيجابايت، معالج أوكتا كور، دقة الأمامية ثمانية ميجابيكسل، دقة الكاميرا الخلفية 48 ميجابيكسل+ثمانية ميجابيكسل+أَثنين ميجابيكسل+أَثنين ميجابيكسل، سعة النظام العشوائية(رام) أربعة جيجابايت، اللون أَخضر، سعر الجهاز(769)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. تخفيضات بنده عروض وتخفيضات على دمى الأطفال من أسواق بنده تخفيضات بنده عرض دمية أطفال من ماركة ماَبولينا رويال، مقاس 33 سنتيمتر، واحدة مع واحدة مجانًا، سعر العرض(99)ريال سعودي، بدلًا من(140)ريال سعودي، اشتريه الأنْ ووفر أربعين ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عروض بنده على الهواتف الذكية والجوال تصل ل 40 % أقوى عروض السعودية اليوم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.