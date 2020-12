انت الان تتابع تفاصيل خبر طريقة تغيير باسورد الراوتر we وتغيير باسورد وإخفاء شبكة الواي فاي لمنع سرقة النت والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - تعرف الآن علي كيفية تغيير باسورد الراوتر we لحماية بياناتك ومنع سرقة النت حيث يواجه العديد من المتابعين مشكلات متكررة بسبب ضعف الخدمة علي الرغم من الاشتراك في باقات إنترنت ذات سرعات مرتفعة من شركة we ويرجع ذلك في معظم الأحيان لعدم تغيير الباسورد الأصلي للراوتر مما يمكن الآخرين من الدخول إلي الإنترنت عن طريق جهازك بدون اذن منك مما يؤثر علي كفاءة الخدمة المقدمة لك وبطئ الإنترنت ونفاذ الباقة بسرعة وسوف نقدم لكم متابعينا الأعزاء من خلال هذا المقال شرح لكيفية تغيير باسورد الراوتر we لحماية بياناتك ومنع سرقة النت من جهازك لتستمتع بكامل سرعة الباقات التي تشترك بها وتبعد المتطفلين عن الدخول للإنترنت من خلال جهازك.

كيفية تغيير باسورد الراوتر we لحماية بياناتك ومنع سرقة النت

إليكم متابعينا الأعزاء طريقة تغيير باسورد الراوتر we بالتفصيل لحماية بياناتك ومنع المتطفلين من سرقة الإنترنت من الجهاز الخاص بك وللحصول علي افضل السرعات من شركة we الشركة الأولي في مصر في خدمات الإنترنت المنزلي وصاحبة أقوي العروض وأكبر السرعات والباقات.

قم بالدخول إلي متصفح الإنترنت الخاص بك قم بكتابة الرابط التالي للدخول إلي إعدادات الراوتر : 192.168.1.1 قم بكتابة اسم المستخدم (Username) والباسورد الخاص بالراوتر (Password) سوف تجد اسم المستخدم والباسورد الافتراضي للراوتر في الجهة الخلفية من جهاز الراوتر الخاص بك اضغط علي تسجيل الدخول (Log in) من القائمة الجانبية أضغط علي (Maintenance) ثم (account) قم بإدخال اسم المستخدم والباسورد القديم ثم قم بإدخال اسم المستخدم والباسورد الجديد اضغط علي (submit) لإتمام تغيير باسورد الراوتر we

كيفية تغيير باسورد الراوتر we للواي فاي لحماية بياناتك ومنع سرقة النت

سوف نتعرف الآن متابعينا الأعزاء علي كيفية تغيير باسورد الراوتر we للواي فاي حماية بياناتك ومنع سرقة النت حيث كلما زادت قوة الباسورد الذي تضعة للواي فاي كلما قلت امكانية اختراق شبكة الواي فاي الخاصة بك واليكم متابعينا طريقة كيفية تغيير باسورد الراوتر we :

قم بالدخول إلي متصفح الإنترنت الخاص بك قم بكتابة الرابط التالي للدخول إلي إعدادات الراوتر : 192.168.1.1 قم بكتابة اسم المستخدم (Username) والباسورد الخاص بالراوتر (Password) من القائمة الجانبية قم بالدخول إلي (Basic) ثم اضغط علي (WLAN) قم بتغيير اسم الشبكه (SSID) واكتب الباسورد الجديد اضغط علي (submit) لإتمام تغيير باسورد الراوتر we

كيفية إخفاء الشبكة الخاصة بك وجعلها غير متاحة للبحث

يبحث الكثير من المتابعين عن كيفية إخفاء الشبكة الخاصة بك وجعلها غير متاحة للبحث وذلك لزيادة أمان الشبكة وجعلها غير مرئية لاجهزة التليفون الأخري ويمكنكم في حال اردتم ادخال جهاز جديد للشبكة كتابة اسم الشبكة يدويا علي الهاتف مما يجعل شبكة الواي فاي الخاصة بك اكثر امانا وبعيدة عن المتطفلين:

قم بالدخول إلي متصفح الإنترنت الخاص بك قم بكتابة الرابط التالي للدخول إلي إعدادات الراوتر : 192.168.1.1 قم بكتابة اسم المستخدم (Username) والباسورد الخاص بالراوتر (Password) من القائمة الجانبية قم بالدخول إلي (Basic) ثم اضغط علي (WLAN) قم بالضغط علي المربع بجانب كلمة (Hide broadcast)

