نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض مكتبة جرير بمناسبة نهاية العام علي اللالكترونيات خصومات تصل لـ50% في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض مكتبة جرير السعودية، تأتي إليكم دائمًا مكتبة جرير بأقوى العروض والتخفيضات على العديد من الأقسام الخاصة بالأجهزة المنزلية، الكمبيوتر واللاب توب، الهواتف المحمولة، الأجهزة الذكية. بادروا باقتناء كافة مستلزماتكم من مكتبة جرير من خلال كافة فروع المكتبة داخل المملكة. تخفيضات هائلة تصل إلى 50٪، وإليكم بعض من عروض مكتبة جرير وخصوماتها الغير مسبوقة: عروض مكتبة جرير عروض مكتبة جرير للهواتف المحمولة: هاتف سامسونج note 20: 56 جيجا، السعر 2999 بدلاً من 3999 ريال سعودي. هاتف honor 10 i: 128 جيجا، السعر 699 بدلاً من 985 ريال سعودي. هاتف TCL 10: 256 جيجا /8 جيجا، السعر 799 بدلاً من 899 ريال سعودي. هاتف motorola g59 plus: 128 جيجا/ 8 جيجا، السعر 1399 ريال سعودي. هاتف Vivo s1 pro: 128 جيجا، السعر 799 بدلاً من 999 ريال سعودي. تخفيضات مكتبة جرير عروض مكتبة جرير للكمبيوتر المحمول: لابتوب اسوس g 512، rog strix، lwالسعر 6999 بدلاً من 7799 ريال سعودي. لاب توب أسوس rog strix، g 512، lv، السعر 6399 بدلاً من 6899 ريال سعودي. لينوفو ليجن، t 5، 281 mb، ثماني النواة، السعر 5999 بدلاً من 6399 ريال سعودي. لاب توب هواوي mate book 14، 14 بوصة، السعر 4299 ريال سعودي. تنزيلات مكتبة جرير الأسبوعية عروض مكتبة جرير للتليفزيون الذكي:شاشة ال جي، 75 بوصة، دقة 4k، الترا اتش دي. السعر 4999 بدلاً من 10299 ريال سعودي. شاشة هايسنس 75 بوصة، دقة 4k، الترا اتش دي، السعر 4158 بدلاً من 7999 ريال سعودي. شاشة هاير 75 بوصة، دقة 8k، الترا اتش دي، السعر 10999 بدلاً من 13999 ريال سعودي. شاشة هاير 65 بوصة، دقة 4k، الترا اتش دي، السعر 3799 بدلاً من 6049 ريال سعودي. عروض مكتبة جرير الشهرية عروض مكتبة جرير للالكترونيات: هواوي فري بودز، سماعة أذن داخلية لاسلكية، السعر 399 بدلاً من 439 ريال سعودي. كاميرا كانون eos 90d، كاميرا احترافية، 3.5 ميجا بيكسل، السعر 5423 بدلاً من 6025 ريال سعودي. كاميرا كانون s 800، كاميرا احترافية، لون أسود، 24.2 ميجا بيكسل، السعر 2762 بدلاً من 3289 ريال سعودي. سينايزر 458 bt، سماعة رأس، hd، بلوتوث ميكروفون، السعر 499 بدلاً من 799 ريال سعودي. شور sonic 50، سماعة رأس سلكي /بلوتوث، السعر 1529 بدلاً من 1729 ريال سعودي. كل هذا واكثر ستجدونة بجميع فروع مكتبة جرير.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عروض مكتبة جرير بمناسبة نهاية العام علي اللالكترونيات خصومات تصل لـ50% على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.