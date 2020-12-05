عروض أسواق ساكو تخفيضات وخصومات هائلة تصل إلى 30%

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عمر شويل - جدة عروض أسواق ساكو السعودية، تقدم لكم أسواق ساكو السعودية العديد من العروض على كافة مستلزمات المنزل، كالأجهزة الكهربائية ومستلزمات العناية الشخصية والهواتف النقالة استمتعوا بأقوى العروض والتخفيضات اليومية والأسبوعية المقدمة من أسواق ساكوبفروعها داخل المملكة العربية السعودية. كما يمكنكم الإطلاع على أحدث العروض في السطور التالية. عروض أسواق ساكو عروض ساكو للأجهزة الكهربائية: براد + سخان ماء 220 فولت لونا.السعر: 825 ريال سعودي. منظف بخار 1500 وات، كارشر.السعر: 745 ريال سعودي. منظف بخار 1200 وات ملحق بمجموعة تنظيف الأرضية.السعر: 470 ريال سعودي. مكواة ذات سطح سهل الانزلاق 1200 وات.السعر: 98 ريال سعودي. آلة حلاقة الأقمشة 8800 دورة للدقيقة. السعر: 51 ريال سعودي. ثلاجة بقفل 106 لتر، 220 فولت لونا. السعر: 609 ريال سعودي. تخفيضات أسواق ساكو عروض ساكو لأجهزة المطبخ: شواية 1750 وات، جسم خارجي غير قابل للسخونة. السعر: 225 ريال سعودي. فرامة مولينكس بملحقاتها،0.5 لتر، 400 وات، 220 فولت. السعر: 159 ريال سعودي. مطحنة بن 150 جم، وعاء استانلس ستيل. السعر: 142 ريال سعودي. صانعة السمبوسة 24 حبة، لون أسود هومكس. السعر: 251 ريال سعودي. تنزيلات أسواق ساكو الشهرية تنزيلات وخصومات أسواق ساكو مايكرويف مع شواية 25 لتر، 100 وات، 220 فولت. السعر: 619 ريال سعودي. عصارة فواكه 2 لتر، 700 وات، 220 فولت. السعر: 635 ريال سعودي. صانعة كابتشينو 250 جم، 1450 وات، اللون أبيض. السعر: 5499 ريال سعودي. محضر الطعام 3 لتر متعدد السرعات. السعر: 1299 ريال سعودي. خصومات أسواق ساكو عروض ساكو للهواتف المحمولة: آيفون 11 برو ماكس، 512 جيجا بايت، اللون أخضر ليلي. السعر: 6199 ريال سعودي. آيفون 11 برو ماكس، 64 جيجا بايت، اللون أخضر ليلي. السعر: 4599 ريال سعودي. سامسونج جالاكسي A 51، اللون أزرق. السعر: 995 ريال سعودي. آيباد شاشة 10.2 بوصة، 128 جيجا، الجيل 8 واي فاي، اللون رمادي. السعر: 1899 ريال سعودي.

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