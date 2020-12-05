مكونان يشكلان عند اجتماعهما أفضل منظف للبشرة

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عمر شويل - جدة المكونان الأساسيان في تنظيف البشرة، تعد خطوة تنظيف البشرة هي الخطوة الأهم في الاهتمام بالبشرة وذلك للحفاظ على جمال البشرة وشبابها، وخطوة تنظيف البشرة هي خطوة أساسية أيضًا في الروتين التجميلي الأساسي واليومي الذي يعتمد على كونه يقوم في الصباح بتخليص البشرة من الإفرازات الدهنية والخلايا الميتة التي يتم إفرازها طوال الليل أثناء النوم، وفي الصباح يخلص البشرة من بقايا المكياج والغبار.
أهمية تنظيف البشرة
تتميز خطوة تنظيف البشرة بأنها تخلو من أي مكونات كيميائية أو مواد قاسية تؤثر على سلامة الجلد، فهذه الخطوة تتميز بأنها تعطي البشرة العناية والتجميل وغيرها، وهناك مكونات أساسيان يتم استخدامهم في تنظيف البشرة، وهما البيكربونات وزيت جوز الهند، يفيد هذا الخليط في علاج الندبات وحب الشباب التي تنتج عن الكثير من المشكلات.
البيكربونات
- يعرف مكون أو عنصر البيكربونات بعدة أسماء منها كربونات الصوديوم، أو بيكربونات الصودا، أو البيكربونات الغذائي، ويتم استخدام البيكربونات في عدة استخدامات مختلفة منها أنه يعد منظف منزلي، ومنها أنه يقوم بإزالة أي روائح كريهة موجودة في أي مكان، يمكن أن يستخدم البيكربونات محل أو مكان الخميرة الكيميائية، يمكن أن يستخدم البيكربونات كمنظف للأسنان.
- يمكن أن يستخدم البيكربونات في المجال التجميلي، وذلك لأنه يستخدم في علاج حب الشباب وذلك لأنه يعرف بفاعليته الكبيرة في علاج حب الشباب، وذلك لأنه يعمل على إعادة التوازن الخاص بالبشرة بالنسبة للحموضة.
زيت جوز الهند
- زيت جوز الهند يتميز بأنه يحتوي على عناصر وفوائد كثيرة وفريدة ومتنوعة منها أنه يعد مضاد للبكتيريا ومرطب للبشرة والجسم، يعمل زيت جوز الهند على التئام الندبات التي تظهر في البشرة وهذا السبب الذي يجعله مكون مثالي يعمل على علاج البشرة والمساعدة في علاج مشكلاتها.
كيفية استخدام هذان المكونان لعلاج البشرة
- توضع كميات مناسبة من زيت جوز الهند ومن البيكربونات ويتم تقليب المكونات مع بعضها البعض.
- يتم وضع الخليط على البشرة لمدة نصف ساعة تقريبًا.
- تغسل البشرة بالماء الفاتر بعد عمل الخلطة.
- يتم تكرار هذه وصفة تنظيف البشرة هذه لمدة أسبوعين.
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