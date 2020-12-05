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عمر شويل - جدة أول دولة في العالم في بيع دجاج المختبرات المصنع غوت ميت، أصبحت سنغافورة من أوائل الدول التي تقوم بالموافقة بشكل رسمي على بيع الدجاج الذي يتم استخدامه في المختبرات بعد أن قامت شركة ايت ست بالموافقة على بيع هذه اللحوم، حيث يتم إنتاج هذه اللحوم المصنعة بطريقة جديدة بعد أن يتم زراعة خلايا الدجاج في هذه المختبرات، وبالتالي تم الحصول على موافقة رسمياً من قبل وأوضحت بسنغافورة أنه لا يوجد أي أضرار ويحافظ على صحة وسلامة الجميع.

أول دولة في العالم في بيع دجاج المختبرات

حيث أوضحت شبكة سي ان ان الامريكية من خلال الرئيس التنفيذي في شركة ايت جست أنه سوف يتم البدء فى توزيع هذا الدجاج الذي تم تصنيعه في جميع مطاعم سنغافورة وتوسيعها في جميع البلاد، وأكدت أنه بيع هذا الدجاج في المختبر يكون نفس جودة الدجاج الذي يباع من النوع الفاخر من انواع الدجاج.

وتم التأكيد أن هذا الدجاج الجديد والذي تم تصنيع وسوف يتم بيعها تحت اسم يعرف غوت ميت الذي يحتوي على نسبة كبيرة من البروتينات والمعادن المفيدة لصحة الجسم.

حيث من المتوقع استهلاك هذه اللحوم بشكل علمي خلال الفترة المقبلة حيث أوضح الخبراء أن هذه اللحوم سوف تقوم بتغطية الاحتياج إلى الدجاج في الفترة حيث يحتوي على العديد من الفيتامينات الهامة خاصة أن تربية المواشي تحتاج إلى غاز الميثان الذي يتسبب في ظاهرة الاحتباس الحراري، حيث يشعر العلماء في الخوف من عدم الإقبال على اللحوم والذي يمكن أن يتسبب في التأثير المناخي بسبب هذا الأمر.