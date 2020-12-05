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عمر شويل - جدة ضعف قبضة اليد تدل على قلة الأكسجين في الدم، كثير من الأشخاص يعني من ضعف قبضة اليد ولا يعلمون الأسباب الرئيسية في هذا الأمر ولا يشغلون بالهم كثيراً ولكن أوضح بعض الباحثون أن عند حدوث ضعف في قبضة اليد يكون هناك انخفاض كبير في مستويات الأكسجين في دم الإنسان.

ضعف قبضة اليد تدل على قلة الأكسجين

كما أوضحت بعض الصحف البريطانية أنه قام بعمل بعض الاختبارات أو التقييمات على الرجال في منتصف العمر، وكذلك لدى كبار السن من حيث قوة قبضة اليد والتاكد من نسبة الأكسجين الموجودة في دم الإنسان مع نسبة الدهون وكتلة الجسم بالإضافة إلى معرفة جميع المعلومات التي تتعلق أسلوب الحياة والنظام الغذائي، وكذلك عند اتباع بعض العادات مثل عادة التدخين والنشاطات أو الأنشطه البدنية

تأثير ضعف قبضة اليد

حيث أوضح الباحثون أنه يوجد علاقة قوية بين تشبع الأكسجين في دم الإنسان وقوه قبض اليد ضعيفة وذلك بعيداً عن اذا كانت كتلة العضلات مرتفعة أو منخفضة حيث اكد الخبراء ان قبضة اليد الغير قوية تكون من العلامات التي تؤكد أن نسبة الأكسجين قليلة في دم هذا الإنسان، وبالتالي يوجد تداخل كبير مع وظائف القلب والدماغ، والذي يمكن أن يتسبب في الفشل لأن الجسم لا يستطيع الحصول على الاكسجين الذي الذي يحتاجه كما يريد.

بالاضافة إلى قلة قوة قبضة اليد تتسبب في زيادة الإصابة ببعض الأمراض المزمنة والتي تتضمن مرض الانسداد الرئوي المزمن أو الاصابه بأمراض القلب وكذلك الأوعية الدموية وجميع هذه الأمراض تؤثر على صحة الانسان بشكل كبير للغاية.