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عمر شويل - جدة الصحة تحذر من قلة شرب الماء في الأجواء الباردة، وزارة الصحة بالتحذير على أهمية تناول كميات كافية من الماء بفضل احتوائها على العديد من الفوائد الصحية لجسم الإنسان حيث أكدت من خلال الحساب الرسمي الخاص بها على موقع تويتر من خلال الإنترنت أنه يجب على الجميع تناول الماء بكميات كافية خاصة في الأجواء الباردة، لأنها تعمل بشكل فعال على حماية جهاز المناعة وتقويته وتساعد في نفس الوقت تعمل على التخلص من السموم المتراكمة في جسم الانسان ويساهم بشكل فعال على إذابة الدهون وفقدان الوزن بشكل سريع.

فوائد شرب الماء

الماء تحتوي على العديد من الفوائد الصحية لجسم الانسان وتعمل على تقوية الجهاز المناعي بجانب أنها تساعد الجسم على التخلص من جميع السموم التي تتراكم في جسم الإنسان، وتعمل أيضا على ترطيب الجسم بشكل دائم

والماء تعمل بشكل كبير على مد الطاقة في الجسم وتقلل الاحساس بالتعب والدوخة وتقلل بشكل كبير من آلام الرأس التي يعاني منها العديد من الأشخاص بجانب أنها تعمل على تقليل الوزن والتخلص من الأملاح والسموم والدهون الزائدة في جسم الإنسان وتعطي احساس بالشبع لوقت طويل.

أهمية تناول الماء للصحة

تناول الماء يساعد على تحسين عملية الجهاز الهضمي ويقلل الحموضة في الأمعاء بجانب أنه يقلل الاصابة بالامساك ويقلل فرص الإصابة بمرض السرطان ويعمل على تحسين عمل القلب والرئتين

تعمل الماء على علاج ارتفاع ضغط الدم ويحافظ على صحة الأسنان ويقوم بتحسين القدرة على إمكانية التركيز وتقلل من فرص الإصابة بحصى الكلى وغثيان الحمل للنساء الحوامل ل ويقلل آلام الظهر لأن معظم أدوية العمود الفقري تحتوي على نسبة كبيرة من الماء.