تخفيضات هايبر ماركت الدانوب عروض وخصومات تصل إلي 40%

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عمر شويل - جدة تخفيضات هايبر ماركت الدانوب، نعروض وتخفيضات هايبر ماركت الدانوب داخل المملكة العربية السعودية، احتفالًا بنهاية العام تُقدم أَسواق الدانوب العديد من العروض والتخفيضات على جميع الأجهزة المنزلية الكهربائية ومنها الخلاطات من مختلف الماركات وأهمها ماركة كليك أون، وعلى الكثير من الأجهزة الإلكترونية ومنها أجهزة الهواتف الذكية والتابلت من ماركة آي لايف، كل ذلك متوافِر فقط بهايبر ماركت الدانوب بأقل الأسعار وأرقى الموديلات الحديثة. تخفيضات هايبر ماركت الدانوب تنزيلات نهاية العام على الخلاطات من ماركة كليك أون من أَسواق الدانوب خصم 42٪ على جهاز خلاط من ماركة كليك أون، متعدد الوظائف، أربعة في واحد، اللون أبيض، باور 500 واط، سعر الجهاز(89)ريال سعودي، بدلًا من(152)ريال سعودي، اشتريه الأنْ ووفر ستين ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. عروض هايبر ماركت الدانوب عروض هايبر ماركت الدانوب خصم 42٪ على جهاز خلاط من ماركة كليك أون، متعدد الوظائف، أربعة في واحد، اللون أزرق، باور 500 واَط، سعر الجهاز(89)ريال سعودي، بدلًا من(152)ريال سعودي، اشتريه الأنْ ووفر ستين ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. تنزيلات هايبر ماركت الدانوب تنزيلات وتخفيضات على أجهزة التاب من هايبر ماركت الدانوب جهاز تاب من ماركة آي لايف كي ٣١٠٢، حجم الشاشة 10 بوصة، ذاكرة داخلية 16 جيجابايت، مزود بخاصية واي فاي، اللون أبيض، نظام التشغيل أندرويد 8.1، معالج رباعي النواة، ذاكرة التخزين العشوائية واحد جيجابايت، كاميرا ويب المدمجة بدقة خمسة ميجابيكسل خلفية، دقة الكاميرا الأمامية أثْنين ميجابيكسل، سعر الجهاز(299)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

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