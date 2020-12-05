نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم 2020 وأرقام الاشتراك في المسابقة لكل الدول في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم 2020، التي صارت حلم كل مواطن بالعالم العربي الفوز بها نظرا لما تقدمة من جوائز مالية كبيرة، حيث حققت المسابقة خلال العام الجاري نجاح كبير جداً على مستوي العالم العربي، يتمكن الأشخاص في الوطن العربي الاشتراك في مسابقة الحلم بإتباع بعض الخطوات البسيطة التي توضحها إليكم موقع ثقفني في عدة فقرات بسيطة للغاية، حيث يتمكن المواطن العربي الاشتراك في المسابقة من خلال الإنترنت أو من خلال ارقام الهواتف الذكية.

طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم 2020 عبر الانترنت

يتمكن الفرد التسجيل والاشتراك في مسابقة الحلم 2020 عبر الانترنت المذاع علي قناة MBC مصر عبر الخطوات التالية:



الدخول على موقع مسابقة الحلم. الضغط على كلمة”كيفية الاشتراك”. الضغط على إختيار البلد. إختيار رمز البلد. تسجيل رقم الهاتف. بعد القيام بتسجيل رقم البلد سيظهر رقم يمكنك إرسال رسالة عليه للاشتراك في مسابقة الحلم، تكلفة هذه الرسالة واحد دولار.

خطوات الاشتراك في مسابقة الحلم 2020

يستطيع أي مواطن في العالم الفوز بمسابقة الحلم بعد الإشتراك في المسابقة التي حققت نجاح بالغ في العام الجاري، ويتم الاشتراك في مسابقة الحلم من خلال إرسال رسالة قصيرة تحتوي على كلمة الحلم أو تحتوي علي كلمة (Dream) كلا حسب دولته، لذا نوضح إليكم ارقام الدول من خلال الجدول التالي:

الدولة الرقم السعودية 650444 مصر 95450 المغرب 9669 سوريا 1564

عمان 90434 البحرين 94000 فلسطين 6750 العراق 2775 تونس 85988

الاردن 98858 الكويت 4141 الإمارات 6070 لبنان 008821622775627 عمان 90434

ستقوم مسابقة الحلم بعرض الأسئلة عليك وفي حالة الإجابة على الأسئلة يتم الإعلان عن اسمك كأحد الفائزين بالجائزة الكبري في برنامج صدي الملاعب على قناة MBC.

قيمة مسابقة الحلم 2020

يعلن الإعلامي مصطفي أغا اسماء الفائزين في مسابقة الحلم كل يوم سبت تتراوح قيمة جائزة الحلم ما بين (250 ألف دولار وتصل إلى 3.5 مليون دولار).