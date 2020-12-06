نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تخفيضات الأجهزة المنزلية بالسعودية معارض تمكين للالكترونيات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تخفيضات الأجهزة المنزلية بالسعودية وعروض نهاية العام من معارض تمكين للالكترونيات نستعرضها معا وتشمل غسالة صحون من جبسون بخصم 31% سعر العرض 999 ريال، بدلا من 1.452 ريال، شاشة 50 بوصة جنرال سوبريم ب 2.299 ريال، بدلا من 2.599 ريال، شاشة ال جي قياس 86 بوصة بخصم 49% ب 9.499 ريال، بدلا من 18.499 ريال، شاشة سامسونج قياس 75 بوصة ب 6.400 ريال، بدلا 11.999 ريال، شاشة قياس 75 بوصة جنرال سوبريم بخصم 47% ب 3.449 ريال، بدلا من 6.565 ريال، شاشة TOL قياس 75 بوصة ب 3.649 ريال، بدلا من 6.999 ريال.

تخفيضات الأجهزة المنزلية بالسعودية معارض تمكين للالكترونيات

تخفيضات على مكبرات الصوت ونظام المسرح من ال جي خصومات تتجاوز ال 50%، سعر نظام المسرح ب 899 ريال، بدلا من 1.599 ريال، مكبر الصوت بلوتوث ب 599 ريال، ساوند بار ب 299 ريال، بدلا من 399 ريال، نظام سماعات كاريوكي الممتع ب 1000 ريال، بدلا من 1.600 ريال.

تخفيضات الغسالات اليوم تمكين السعودية

غسالة جنرال سوبريم ذات فتحة امامية لونها سلفر 8 كيلو ب 1.944 ريال، بدلا من 2.527 ريال، غسالة الكترونكس تعبئة امامية 9 كيلو ب 1.999 ريال، بدلا من 2.549 ريال، غسالة اتوماتيك سامسونج 9 كيلو ب 1.300 ريال، بدلا ب 3.699 ريال، غسالة بوش 8 كيلو امامية ب 1.710 ريال، غسالة باناسونيك لونها ابيض 10 كيلو للغسيل و 7لتجفيف ب 2.549 ريال، بدلا من 3.599 ريال.

غسالة بوش لونها أبيض تحميل علوي سعة 7 كيلو ب 1.351 ريال، غسالة ميتاج اوتوماتيك امريكي 8 كيلو، 9 برامج علوية ب 3.036 ريال، غسالة ال جي استل اسود ب 5.499 ريال، بدلا من 9.999 ريال، غسالة 14 كيلو علوية من ال جي بخصم 38% ب 3.299 ريال، بدلا من 5.349 ريال.