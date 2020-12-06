- 1/3
- 2/3
- 3/3
نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض لولو الأسبوعية على جميع المنتجات تخفيضات نهاية العام خصم من 10 ل 50 % في المقال التالي
عمر شويل - جدة عروض لولو الأسبوعية زيارتكم لجميع فروع هايبر ماركت وسوبر ماركت وأسواق لولو خلال فترة احتفالات نهاية العام تُتيح لكم فرصة التمتع بشتى العروض المذهلة، حيث تتضمن هذه العروض تخفيضات لم يسبق لها نظير، وخصومات تصل لأكثر من ثلاثين بالمائة على كافة الأجهزة الإلكترونية والكهربائية، وحتى المواد الغذائية وأدوات العناية الشخصية، والعديد من المعروضات المميزة الأخرى.
عروض لولو الأسبوعية
تنزيلات لولو نهاية العام على جوالات موتورولا الذكية من هايبر ماركت لولو:
- عروض لولو الأسبوعية خصم 31٪ على هاتف ذكي من ماركة موتورولا ون فاشون، ذاكرة داخلية 128 جيجابايت، حجم الشاشة 6.5 بوصة، ذاكرة النظام العشوائية أربعة جيجابايت، نظام تشغيل أندِريود 10، دقة الكاميرا الأمامية 16 ميجابيكسل، دقة الكاميرا الخلفية 64 ميجابيكسل مع ثمانية ميجابيكسل مع خمسة ميجابيكسل مع أثْنين ميجابيكسل، سعر الجهاز(699)ريال سعودي،بدلًا من(999)ريال سعودي، اشتريه الأنْ ووفر ثلاثمائة ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.
- هاتف ذكي من ماركة موتورولا ون فاشون، الجيل الخامس، ذاكرة داخلية 128 جيجابايت، حجم الشاشة 6.7 بوصة، ذاكرة النظام العشوائية ثمانية جيجابايت، نظام تشغيل أندِريود 10، دقة الكاميرا الأمامية 16 ميجابيكسل مع ثمانية ميجابيكسل، دقة الكاميرا الخلفية 48 ميجابيكسل مع ثمانية ميجابيكسل مع خمسة ميجابيكسل مع أثْنين ميجابيكسل، سعر الجهاز(1399)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.
تخفيضات أسواق لولو
عروض لولو نهاية العام على أجهزة المسرح المنزلي من أسواق لولو:
- عروض لولو الأسبوعية مسرح منزلي من ماركة سوني، مزود ب 5.1 قناة، سعر الجهاز(749)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عروض لولو الأسبوعية على جميع المنتجات تخفيضات نهاية العام خصم من 10 ل 50 % على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.