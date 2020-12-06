عروض لولو الأسبوعية على جميع المنتجات تخفيضات نهاية العام خصم من 10 ل 50 %

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عمر شويل - جدة عروض لولو الأسبوعية زيارتكم لجميع فروع هايبر ماركت وسوبر ماركت وأسواق لولو خلال فترة احتفالات نهاية العام تُتيح لكم فرصة التمتع بشتى العروض المذهلة، حيث تتضمن هذه العروض تخفيضات لم يسبق لها نظير، وخصومات تصل لأكثر من ثلاثين بالمائة على كافة الأجهزة الإلكترونية والكهربائية، وحتى المواد الغذائية وأدوات العناية الشخصية، والعديد من المعروضات المميزة الأخرى.

عروض لولو الأسبوعية

تنزيلات لولو نهاية العام على جوالات موتورولا الذكية من هايبر ماركت لولو:

عروض لولو الأسبوعية خصم 31٪ على هاتف ذكي من ماركة موتورولا ون فاشون، ذاكرة داخلية 128 جيجابايت، حجم الشاشة 6.5 بوصة، ذاكرة النظام العشوائية أربعة جيجابايت، نظام تشغيل أندِريود 10، دقة الكاميرا الأمامية 16 ميجابيكسل، دقة الكاميرا الخلفية 64 ميجابيكسل مع ثمانية ميجابيكسل مع خمسة ميجابيكسل مع أثْنين ميجابيكسل، سعر الجهاز(699)ريال سعودي،بدلًا من(999)ريال سعودي، اشتريه الأنْ ووفر ثلاثمائة ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

هاتف ذكي من ماركة موتورولا ون فاشون، الجيل الخامس، ذاكرة داخلية 128 جيجابايت، حجم الشاشة 6.7 بوصة، ذاكرة النظام العشوائية ثمانية جيجابايت، نظام تشغيل أندِريود 10، دقة الكاميرا الأمامية 16 ميجابيكسل مع ثمانية ميجابيكسل، دقة الكاميرا الخلفية 48 ميجابيكسل مع ثمانية ميجابيكسل مع خمسة ميجابيكسل مع أثْنين ميجابيكسل، سعر الجهاز(1399)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

تخفيضات أسواق لولو

عروض لولو نهاية العام على أجهزة المسرح المنزلي من أسواق لولو: