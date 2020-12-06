عروض اكسترا الأسبوعية وتخفيضات نهاية العام داخل المملكة العربية السعودية تصل ل 40%

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عمر شويل - جدة عروض أسُواق اكسترا تُعتبر أَسواق اكسترا الإلكترونية من أهم المنصات والمواقع المتخصصة في مجال بيع المنتجات والأجهزة الكهربائية والإلكترونية المختلفة، حيث يشمل الموقع الرسمي لأسواق اكسترا على باقات متنوعة من الأجهزة المنزلية الكهربائية منها والإلكترونية، يوفرها بأحدث الإصدارات وأقل التكاليف، بالإضافة لوجود تشكيلة مميزة من الهواتف الذكية من مختلف الماركات العالمية بخصومات مذهلة. عروض اكسترا الأسبوعية عروض وخصومات اكسترا على الهاتف الذكي آيفون إس إي سعة 256 جيجابايت: عروض اكسترا الأسبوعية %13 خصم على هاتف ذكي من ماركة أيفون إس إي 2020، ذاكرة داخلية 256 جيجا، اللون أحمر، حجم الشاشة 4.7 بوصة، نظام التشغيل آي او أس 13، نواة المعالج إيه 13 بيونيك، مساحة الذاكرة العشوائية (رام) ثلاثة جيجابايت، دقة الكاميرا الأمامية سبعة ميجابيكسل، دقة الكاميرا الخلفية خلفية 12 ميجابيكسل، سعر الجهاز(2299)ريال سعودي، بدلًا من(2629)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة، اشتريه الأنْ ووفر(330)ريال سعودي، أو قسط وادفع (110)ريال سعودي لمدة 36 شهرًا، 36، يشمل عدد واحد هدية مجانية بقيمة 70 ريال سعودي.

تخفيضات اكسترا %13 خصم على هاتف ذكي من ماركة أيفون إس إي 2020، ذاكرة داخلية 256 جيجا، اللون أَبيض، حجم الشاشة 4.7 بوصة، نوع الشاشة أل سي دي، نظام التشغيل آي او أس 13، نواة المعالج إيه 13 بيونك، مساحة الذاكرة العشوائية (رام) ثلاثة جيجابايت، دقة الكاميرا الأمامية سبعة ميجابيكسل، دقة الكاميرا الخلفية خلفية 12 ميجابيكسل، سعر الجهاز(2299)ريال سعودي، بدلًا من(2629)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة، اشتريه الأنْ ووفر(330)ريال سعودي، أو قسط وادفع (110)ريال سعودي لمدة 36 شهرًا، 36، يشمل عدد واحد هدية مجانية بقيمة 70 ريال سعودي. تخفيضات موقع اكسترا تنزيلات اكسترا من سامسونج على التلفزيونات الذكية: خصومات اكسترا على خصم 10٪على تليفزيون ذكي من سامسونج، حجم الشاشة 27 بوصة، شاشة عالية الدقة، سعر الجهاز(1709)ريال سعودي، بدلًا من(1898)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

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