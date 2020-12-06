نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض العثيم الأسبوعية خصم من 10 ل 60 % على المنتجات الغذائية لمدة 4 أيام في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض العثيم الجمعة تقوم العثيم بفتح فروع كثيرة بصفة دورية لتقوم بتغطية جميع مناطق المملكة العربية السعودية لتسهل على عملائها سرعة الوصول إليها في أي مكان، وتعمل أيضاً أسواق العثيم من خلال الموقع الإلكتروني لها والبيع من خلال الأون لاين لتسهل على عملائها أيضاً عملية الشراء وخدمة توصيل المشتريات إلى باب المنزل للعميل. عروض العثيم الجمعة أقوى عروض العثيم على المنتجات الغذائية: تخفيضات العثيم اليوم على ذرة قودي حبة ذهبية علب 196 جرام 3.75 ريال سعودي.

تنزيلات أسواق العثيم السعودية على زيتون كوبوليفا اسود بلا نوى 150 جرام 6.95 ريال سعودي.

خصومات العثيم الأسبوعية على ذرة العلالي حلوة مهروسة 425 جرام 5.75 ريال سعودي.

عروض العثيم اليومية على تونه بيتي خفيف زيت دوار شمس 180 جرام 6.95 ريال سعودي.

تخفيضات العثيم الأسبوعية تونه بيتي خفيف زيت دوار شمس 100 جرام 4.75 ريال سعودي. تخفيضات العثيم الأسبوعية عروض العثيم اليوم على زيتون حلواني اخضر بالزيت 650 جرام 27.75 ريال سعودي.

تخفيضات العثيم اليومية على فول حدائق كاليفورنيا مع فلفل 450 جرام 5.75 ريال سعودي.

خصومات أسواق العثيم على فاصوليا قودي حمراء 425 جرام 4.95 ريال سعودي.

تنزيلات العثيم السعودية على تونة قودي ابيض 95 جرام 6.95 ريال سعودي.

عروض العثيم الأسبوعية على فول حدائق كاليفورنيا خلطة مصرية 450 جرام 5.75 ريال سعودي.

تخفيضات العثيم اليوم على فول لونا امريكي علب 450 جرام 2.67 ريال سعودي بدلاً من 3.25 ريال سعودي.

تنزيلات أسواق العثيم على فاصوليا لونا بيضاء 400 جرام 3.95 ريال سعودي. خصومات العثيم اليوم عروض العثيم اليوم على زيتون اليسا اسود علب 100 جرام 3.95 ريال سعودي بدلاً من 4.50 ريال سعودي.

تخفيضات أسواق العثيم على زيتون كوبوليفا اسود علب 100 جرام 4.75 ريال سعودي.

تنزيلات العثيم السعودية على زيت صباح نباتي صافي 1.8لتر 9.50 ريال سعودي.

خصومات هايبر العثيم على زيت هالي نباتي علب 16 لتر 78.95 ريال سعودي.

عروض العثيم الأسبوعية على زيت زيتون ساسو علب 400 مل 21.85 ريال سعودي.

تخفيضات العثيم اليوم على سمن مازولا نباتي زبدة 2 لتر 34.50 ريال سعودي.

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