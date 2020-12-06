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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض جرير اليوم خصومات هائلة وتخفيضات كبيرة وحتي نهاية العام تصل ل 40% في المقال التالي
عمر شويل - جدة عروض جرير اليوم جرير مكتبة كبيرة ضمن مكتبات المملكة العربية السعودية، وهي دائماً ما تقدم أفضل ما لديها من عروض وخدمات لعملائها حتى يجدون الراحة في تعاملاتهم معها، فجرير توفر لعملائها خدمات كثيرة مثل الخصومات الكبيرة التي تقوم بها على منتجاتها بجميع معارضها لتكون في متناول جميع الفئات من المواطنين حتي تضم أكبر عدد ممكن من العملاء وكسب ثقتهم.
عروض جرير اليوم
تخفيضات جرير على أجهزة المنزل الذكي من جرير:
- خصومات مكتبات جرير على شاومي، مي روبوت، ممسحة، مكنسة كهربائية، واي فاي، متوافق مع أجهزة آي أو إس وأندرويد 1399 ريال سعودى شامل الضريبة.
- تنزيلات مكتبة جرير على لايف سمارت ،Cololight Plus Kit ،(7 Pack) Smart LED Light Block ،واي فاي ، ابيض 479 ريال سعودي شامل الضريبة.
- عروض مكتبة جرير على لايف سمارت ،Cololight Pro Kit ،(3 Pack) Smart LED Light Block ،واي فاي ، ابيض 199 ريال سعودي شامل الضريبة.
- تخفيضات مكتبة جير على لايف سمارت ،Cololight Pro Kit ،(6 Pack) Smart LED Light Block ،واي فاي ، ابيض 399 ريال سعودي شامل الضريبة.
تخفيضات مكتبة جرير
تنزيلات جرير اليوم تي بي لينك Tapo C100، كاميرا مراقبة ذكية ،بلوتوث ،متوافق مع أجهزة آي أو إس وأندرويد 199 ريال سعودي شامل الضريبة.
- عروض مكتبات جرير على يوفي RoboVac G30 Verge، مكنسة كهربائية، جديد، تعمل بشكل آلي ،بلوتوث ،متوافق مع أجهزة آي أو إس وأندرويد 1149 ريال سعودي شامل الضريبة.
- تخفيضات جرير الأسبوعية على بوز مكبر الصوت المنزلي، Speaker 500،المساعد الصوتي، واي فاي/بلوتوث، أسود 2129 ريال سعودي شامل الضريبة.
- تنزيلات جرير اليوم على يوفي روبوفاك جي10 هايبرد، مكنسة كهربائية تعمل بشكل آلي ،بلوتوث ،متوافق مع أجهزة آي أو إس وأندرويد 1099 ريال سعودي شامل الضريبة.
- خصومات جرير اليوم على ايزفيز C3A (2X) + W2D، كاميرا مراقبة ذكية ،واي فاي ،متوافق مع أجهزة آي أو إس وأندرويد 1499 ريال سعودي شامل الضريبة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عروض جرير اليوم خصومات هائلة وتخفيضات كبيرة وحتي نهاية العام تصل ل 40% على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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