عروض جرير اليوم خصومات هائلة وتخفيضات كبيرة وحتي نهاية العام تصل ل 40%

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عمر شويل - جدة عروض جرير اليوم جرير مكتبة كبيرة ضمن مكتبات المملكة العربية السعودية، وهي دائماً ما تقدم أفضل ما لديها من عروض وخدمات لعملائها حتى يجدون الراحة في تعاملاتهم معها، فجرير توفر لعملائها خدمات كثيرة مثل الخصومات الكبيرة التي تقوم بها على منتجاتها بجميع معارضها لتكون في متناول جميع الفئات من المواطنين حتي تضم أكبر عدد ممكن من العملاء وكسب ثقتهم.

عروض جرير اليوم

تخفيضات جرير على أجهزة المنزل الذكي من جرير:

خصومات مكتبات جرير على شاومي، مي روبوت، ممسحة، مكنسة كهربائية، واي فاي، متوافق مع أجهزة آي أو إس وأندرويد 1399 ريال سعودى شامل الضريبة.

تنزيلات مكتبة جرير على لايف سمارت ،Cololight Plus Kit ،(7 Pack) Smart LED Light Block ،واي فاي ، ابيض 479 ريال سعودي شامل الضريبة.

عروض مكتبة جرير على لايف سمارت ،Cololight Pro Kit ،(3 Pack) Smart LED Light Block ،واي فاي ، ابيض 199 ريال سعودي شامل الضريبة.

تخفيضات مكتبة جير على لايف سمارت ،Cololight Pro Kit ،(6 Pack) Smart LED Light Block ،واي فاي ، ابيض 399 ريال سعودي شامل الضريبة.

تخفيضات مكتبة جرير

تنزيلات جرير اليوم تي بي لينك Tapo C100، كاميرا مراقبة ذكية ،بلوتوث ،متوافق مع أجهزة آي أو إس وأندرويد 199 ريال سعودي شامل الضريبة.