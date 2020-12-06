عروض بنده نهاية العام خصومات تصل ل 60 % على جميع المنتجات لمدة 5 أيام

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عمر شويل - جدة عروض بنده نهاية العام لا تقتصر بنده علي البيع فقط بل تعمل أيضاً على تشجيع المشاريع والبرامج التي تهدف إلى الخدمة العامة للمجتمع بكل ما به من فئات، بالإضافة إلى المشاريع التي تهدف إلى الحفاظ على البيئة المجتمعية بالمملكة العربية السعودية، وأيضاً المشاريع التي تهدف ألي الثقافة العامة بين الأفراد في المجتمع، وذلك غير برامج التوظيف التي تطرحها ويستفيد منها الكثير من الشباب. عروض بنده نهاية العام مهرجان عروض بنده على المواد الغذائية: تخفيضات بنده اليوم على الوطنية دجاج كامل (900 جرام) 16.50 ريال سعودي.

تنزيلات بنده الأسبوعية على الوطنية دجاج كامل (800 جرام) 15.75 ريال سعودي.

عروض بنده الأسبوعية على جزر مستورد (للكيلو) 5.75 ريال سعودي.

خصومات بنده نهاية العام على زيتون يوناني حجم كبير (للكيلو) 32.50 ريال سعودي.

عروض بنده اليوم على مرتديلا بقري أمريكانا (للكيلو) 38.75 ريال سعودي.

تخفيضات بنده الأسبوعية على لبنة تركية السنبلة (للكيلو) 29.95 ريال سعودي.

تنزيلات بنده اليوم على فيليه بياض (للكيلو) 31.95 ريال سعودي.

عروض بنده السعودية على سردين (للكيلو) 8.95 ريال سعودي. تخفيضات بنده الأسبوعية عروض بنده الأسبوعية على أمريكانا مرتديلا بقري (للكيلو) 38.25 ريال سعودي.

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تنزيلات بنده السعودية على لبنة تركية سادة أو قليلة الدسم أو بالزيت والأعشاب أولكر (275 جرام) 12.25 ريال سعودي.

خصومات أسواق بنده على أفخاذ دجاج اليوم (500 جرام) 10.25 ريال سعودي.

عروض بنده اليوم على سمك صافي 19.95 ريال سعودي.

تخفيضات بنده شهر ديسمبر على سمك حبّار أبيض (للكيلو) 29.05 ريال سعودي.

تنزيلات بنده نهاية العام على جبنه فريكو (للكيلو) 61.50 ريال سعودي. خصومات بنده السعودية عروض بنده نهاية العام على لبنة تركية لايت أولكر (275 جرام) 9.50 ريال سعودي بدلاً من 12.95 ريال سعودي.

تخفيضات أسواق بنده على كيك كراميل بالشوكولاتة كامل (للحبة) 7.95 ريال سعودي.

تنزيلات بنده اليومية على كروسان (بالجنبة أو الزعتر) 5 حبة، 10.95 ريال سعودي.

خصومات بنده اليوم كروسان بالجبن أو بالزعتر (5 حبة للعلبة) 10.75 ريال سعودي.

عروض بنده السعودية على زيتون أسود شرائح كوبوليفا (للكيلو) 12.95 ريال سعودي.

تخفيضات هايبر بنده على جبنه دائرية هولندية أو جودا عادي أو بالكمون فريكو (للكيلو) 62.50 ريال سعودي. X إقرأ أيضاً: عروض لولو هايبر ماركت السعودية خصومات وتخفيضات ليس لها مثيل وحتي نهاية ديسمبر 2020

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