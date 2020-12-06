نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سلسلة مطاعم ماك الأشهر على الإطلاق ورقمها الموحد وكيفية الطلب من سلسلة مطاعم ماك في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد سلسلة مطاعم ماك من أشهر المطاعم داخل المملكة العربية السعودية وخارجها أيضاً حيث تنتشر فروع تلك السلسلة في جميع أنحاء البلاد العربية والغير عربية، يقدم هذا المطعم مجموعة مختارة من الوجبات والأطعمة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق وتلبي طلب العملاء ،تابعوا معنا في هذا المقال لتعرفوا المزيد عن هذه السلسة وطريقة التواصل معهم.

سلسلة مطاعم ماك

موقع ماك الإلكتروني:

توفر مطاعم ماك موقع إلكتروني خاص بها على الإنترنت والذي يتيح لك فرصة الاطلاع على قائمة الطعام الخاصة بهم وأسعار الأطباق كما يمكنك طلب ما تريد وأنت في منزلك وسيصلك الطلب بسرعة كبيرة وخدمة عالية الجودة ،كما يمكنك الطلب بكل بساطة عن طريق الضغط على الصنف الذي تريده مع تحديد موقعك وإدخال رقم هاتفك ليتم متابعتك من قبل المسئولين حتى توصيل الطلب، كل ما عليك فعله هو زيارة الموقع الخاص بمطاعم ماك على الإنترنت.

مميزات موقع ماك الإلكتروني:

يمكنك عبر الموقع الدخول كزائر وطلب ما تريد. يمكنك أيضاً الدخول كعميل أساسي ومعرفة العروض والخصومات وفترة العرض المتاحة. احصل على العروض من خلال القائمة الجانبية أعلى الصفحة واضغط على خيار إضافة. بمجرد دخولك على الموقع يمكنك معرفة طبق اليوم والمينيو الخاصة بالمطعم. يمكنك إدخال موقعك وتحديده على الخريطة ومنها تستطيع معرفة نطاق التوصيل وأقرب فرع لك.

قم بزيارة الموقع الإلكتروني الخاص بالمطعم. اضغط على كلمة القائمة الموجودة أعلى الشاشة. اختر الطبق المراد طلبه واضغط عليه ثم اضغط على إنهاء الطلب. ستظهر لك صفحة تطلب منك استكمال البيانات مثل العنوان ورقم الهاتف وطريقة الدفع. اكمل البيانات بشكل صحيح ثم اكتب رقم التأكيد واضغط تم. سيقوم المطعم بتحديد موقعك والتواصل معك حتى يصلك طلبك بنجاح.

كيفية الطلب من سلسلة مطاعم ماك:

يمكنك أيضاً التواصل مع سلسلة مطاعم ماك عبر رقم الهاتف الخاص بهم وهو رقم موحد لجميع الفروع في مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية وهو 920006200،هذا الرقم متاح أربع وعشرون ساعة ومستعدون لتلقي اتصالات العملاء وطلباتهم واستفساراتهم طوال اليوم