كم حبة مندرين يمكن تناولها يوميًا

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عمر شويل - جدة كم عدد حبات المندرين التي يجب تناولها يوميًا، تعد فاكهة المنظرين أن اليوسفي من الفاكهة الهامة الغنية بفيتامين سي، وتعد فاكهة اليوسفي من الفواكه الشتوية حيث أنه يكثر وجودها في الشتاء، ومن المعروف أن الفاكهة لا تقل أهمية عن الطعام، لأنها تكون غنية بالكثير من العناصر الغذائية الهامة، في هذا المقال سوف نتعرف على فوائد المندرين أو اليوسفي وكيفية تناولها وكم حبة يمكن تناولها منه.

عدد حبات المندرين التي يجب تناولها

كانت قد أنفقت مجموعة من الأطباء في حديث بها عبر وكالة أخبار عالمية أنه يمكن تناول أربعة حبات من فاكهة المندرين يوميًا، ويجب تناول حبات المندرين من العروق البيضاء التي توجد بها.

فوائد تناول فاكهة المندرين

تعتبر المندرين أو اليوسفي من الحمضيات التي تحتوي على نسبة كبيرة من فيتامين سي وأيضًا تحتوي على سعرات حرارية منخفضة، مما يسمح للأشخاص الذين يعانون من الوزن الزائد أن يتناولوه .

فاكهة المندرين على العديد من العناصر الغذائية الهامة وتتمثل أهميتها فيما يلي:

الوقاية من مرض السرطان

أكدت بعض الدراسات الطبية أهمية المندرين في الوقاية من مرض السرطان وخاصةً سرطان الكبد، حيث أن هذه الدراسات بينت أن الأشخاص الذين يعانون من مرض التهاب الكبد الفيروسي المزمن إذا قاموا بتناول مشروب المندرين فإن الإصابة بخطر سرطان الكبد تنخفض لديهم.

يحتوي المندرين على فيتامينات عديدة

بالإضافة إلى أن المندرين يحتوي على فيتامين سي فإنه يحتوي على فيتامين أ وفيتامين ب، وأيضًا عنصر الكاروتين وعنصر الماغنسيوم والكالسيوم والفوسفور.

وجود العروق البيضاء في المندرين

قد نوهت الأطباء عن أهمية وجود العروق البيضاء في الحمضيات بشكل عام أنها تساعد بشكل عام في امتصاص النشويات، وهذا الأمر الذي يجعل المندرين مفيد لمرضى السكري.

خفض مستوى الكوليسترول

محتوى الكوليسترول من الألياف الطبيعية يساعد في امتصاص الكوليسترول السيء الموجود بالجسم، وتراكم هذا العنصر في الجسم يؤدي إلى مشكلات القلب حيث أنه يتراكم على الشرايين.

خسارة الوزن

يعمل المندرين أو اليوسفي على خفض وزن الجسم وذلك لأنه يحتوي على الكثير من الألياف والمياه.