نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تطبيق مطعم البيك الجديد على الهواتف المحمولة لخدمة العملاء بشكل أسرع في المقال التالي

عمر شويل - جدة قام مطعم البيك الشهير عالمياً بإطلاق تطبيق مطعم البيك الجديد وذلك لخدمة العملاء والمواطنين بشكل أفضل وتسهيل طلب الأوردرات بشكل أفضل ،هذا المطعم يعد من أشهر المطاعم في العالم حيث تنتشر فروعه في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية وخارجها فستخد فروعه في مختلف الدول العربية مثل مصر واليمن ،تابعوا معنا في هذا المقال لتعرفوا المزيد حول المطعم.

تطبيق مطعم البيك

نبذة عن مطعم البيك:

يعد هذا المطعم من أقدم المطاعم في المملكة العربية السعودية فقد تم إنشاء أول فرع له في فترة السبعينيات في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية على يد شكور أبو غزالة ليتوسع المطعم بعد ذلك ليضم عدة فروع في شتى أنحاء المملكة يبلغ عددها أكبر من 64 فرع ثم إلى خارج المملكة.

يشتهر المطعم بتقديم أطباق مختلفة من الدجاج المشوي والمقلي المحضر بالخلطة السرية المحضرة بأفضل التوابل وأنقاها التي يعشقها العملاء كما توسع ليقدم مجموعة مختلفة من الأصناف مثل الساندوتشات والمأكولات البحرية ،ولا ننسى أطباق الحلويات والمقلبلات والعصائر.

يقدم المطعم مجموعة من الأصناف أهمها:

ساندوتش شيش طاووق بسعر خمسة ريال سعودي.

ساندوتش صاج دي لايت بسعر 5 ريال سعودي.

وجبة دجاج مسحب بسعر 9ريال سعودي.

بيج بيك ساندوتش دجاج مسحب بسعر 10 ريال سعودي.

ساندوتش برجر فيليه دجاج بسعر 3 ريال سعودي.

جبة سمك فيليه حار 10 قطع بسعر 11 ريال سعودي.

وجبة جمبري جامبو 8 قطع بسعر 25 ريال سعودي.

وجبة جمبري جامبو 10 قطع بسعر 35 ريال سعودي.

تطبيق مطعم البيك الجديد:

حرصاً من المطعم على خدمة العملاء بشكل أفضل وأسرع أعلن المطعم عن إطلاق تطبيق خاص بفروعه وهو تطبيق يتيح لك الاطلاع على قائمة الطعام الخاصة بالمطعم والأسعار المتاحة كما يوفر لك خدمة الطلب من منزلك والتوصيل.

يمكنك تحميل هذا التطبيق بسهولة على هاتفك المحمول عن طريق المتجر سواء كان هاتفك يعمل بنظام الأندرويد أو الأيفون ويكنك بعدها التصفح والضغط على الوجبة التي تريد شرائها مع تحديد عنوانك ورقم هاتفك ليصلك الطلب بعدها في أسرع وقت ممكن مع خدمة ممتازة وفائقة السرعة ولن تحتاج إلى النزول من بيتك أو الاتصال.