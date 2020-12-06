عروض أَسواق اكسترا خصومات وتخفيضات غير مسبوقة تصل إلي 50%

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عمر شويل - جدة عروض أَسواق اكسترا الإلكترونية داخل المملكة العربية السعودية في نهاية العام، تنزيلات نهاية العام على جميع الأجهزة الكهربائية المنزلية ومنها المكيفات الهوائية بكافة أشكالها الجدارية والشباك، والعديد من العروض الضخمة على باقي مستلزمات المنزل وكل ما يحتاجه المطبخ من أدَوات، فقط وحصريًا من أَسواق اكسترا الإلكترونية داخل المملكة العربية السعودية، حيث توفر أَسواق اكسترا خصومات تصل إلى 40٪ وأكثر على جميع العروضات. عروض أَسواق اكسترا تنزيلات أَسواق اكسترا على المكيفات الجدارية في نهاية العام، مكيف هواء من ما كة الزامل، رقم الموديل MAZ18CCXAD SEEC AC جداري، 18000 وحدة، بارد، سعر الجهاز(2731)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

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