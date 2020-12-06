عروض هايبر ماركت ساكو خصومات وتخفيضات ليس لها مثيل تصل إلي 50%

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عمر شويل - جدة عروض هايبر ماركت ساكو، عروض وخصومات نهاية العام من هايبر ماركت ساكو داخل المملكة العربية السعودية، تخفيضات وخصومات من هايبر ماركت وسوبر ماركت وأَسواق ساكو المميزة، طوال فترة الاحتفال بنهاية العام الحالي خلال شهر ديسمبر، وعروض خاصة وحصرية في أيام الجمعة البيضاء، وذلك على كل المعروضات بأسواق ساكو، من أدوات مائدة فاخرة، أو أثاث خاص بغرف النوم او المطبخ، تجدونه بأقل الأسعار وأعلى الجودات، فسارعوا بزيارة أقرب فرع إليكم. عروض هايبر ماركت ساكو تنزيلات وخصومات هايبر ماركت ساكو على لوازم المنزل من مقشرات الطعام في ساكو قشارة مقاس 18.2 سنتيمتر، مصنوعة من الفولاذ المضاد للصدأ، سعر الوحدة(10.75)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. قشارة بطيخ مقاس 17.3 سنتيمتر×3 سنتيمتر، مصنوعة من الفولاذ المضاد للصدأ، سعر الوحدة(10.75)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. مقشرة التفاح الممتازة، سعر الوحدة(34.75)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. تخفيضات ساكو تنزيلات وخصومات هايبر ماركت ساكو على لوازم المنزل من قطاعات الطعام في ساكو قطاعة معجنات مقاس 18 سنتيمتر ×4 سنتيمتر، مصنوعة من الفولاذ المضاد للصدأ، سعر الوحدة(10.75)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. قطاعة ممتازة، متعددة الوظائف ثمانية في واحد، سعر الوحدة(63.25)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. لوح تقطيع مقاس 11 بوصة ×8.5 بوصة، مصنوعة من الجرانيت، سعر الوحدة(54.50) ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. جهاز تمارين رياضية، بوكسينج، بوش أب، بول أب، سعر الجهاز(1399)ريال سعودي، بدلاً من(1729.25)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. دراجة تمارين رياضية، مَانيول، سعر الجهاز(899)ريال سعودي، بدلاً من(1099)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. خصومات ساكو الأسبوعية تنزيلات وخصومات هايبر ماركت ساكو ترمومِيتر الحائط في هايبر ماركت ساكو، ترمومتر حائطي، اللون أَبيض، سعر الوحدة(25.16)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. جهاز سير كهربائي، بقوة أثنين حصان، مستمر، حتى وزن 135 كيلو جرام، سعر الجهاز(2499)ريال سعودي، بدلاً من(3599)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. جهاز سير كهربائي، بقوة أثنين حصان، حتى وزن مائة كيلو جرام، سعر الجهاز(1199)ريال سعودي، بدلاً من(1599)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. جهاز سير كهربائي، بقوة واحد ونصف حصان، متعدد الوظائف، حتى وزن مائة وعشرة كيلو جرام، سعر الجهاز(1599)ريال سعودي، بدلاً من(1979)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

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