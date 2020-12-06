نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تخفيضات الألكترونيات هايبر بنده في المقال التالي

عمر شويل - جدة تخفيضات الألكترونيات هايبر بنده ، عروض بنده وهايبر بنده الأسبوعية على عدد كبير من العروض الأسبوعية، شاحن متنقل ماك 5000 ملي أمبير + سماعة لاسلكية رياضية لون أسود ماك بسعر 55 ريال بدلا من 108 ريال، ، شاحن متنقل ماك 20000 ملي أمبير + سماعة لاسلكية رياضية لون أسود ماك بسعر 99 ريال بدلا من 158 ريال، كيبورد لاسلكي فيليبس + شاحن متنقل اكستريم 10000 ملي امبير بسعر 109 ريال بدلا من 174 ريال، سماعة لاسلكية جبرا 2 بسعر 49 ريال بدلا من 198 ريال، شاحن متنقل أنكير كيو سي 3 10.050 ملي أمبير + كابل مايكرو أنكير في 3 90 سم بسعر 109 ريال بدلا من 304 ريال، شاحن متنقل أنكير 20.100 ملي أمبير + كابل يو اس بي- سي أنكير بسعر 159 ريال بدلا من 289 ريال.

أقوى عروض شاشات هايبر بنده

تخفيضات الألكترونيات هايبر بنده ، تلفزيون سكاي وورث 55 بوصة بسعر 1479 ريال بدلا من 1799 ريال، تلفزيون إمبكس 55 بوصة بسعر 1199 ريال بدلا من 1752 ريال، تلفزيون دورا 58 بوصة بسعر 1349 ريال بدلا من 1899 ريال، تلفزيون تي سي إل 70 بوصة بسعر 2749 ريال بدلا من 4499 ريال، تلفزيون توشيبا 43 بوصة بسعر 799 ريال بدلا من 1204 ريال.

عروض هايبر بنده اليوم

سامسونج نوت 10 لايت 128 جيجا بسعر 1469 ريال بدلا من 2199 ريال، سامسونج أي 71 128 جيجا بسعر 1299 ريال بدلا من 1759 ريال، سامسونج أي 11 بسعر 515 ريال بدلا من 575 ريال، هواوي واي 6 بي بسعر 579 ريال، هواوي واي 5 بي بسعر 375 ريال، سامسونج أي 51 بسعر 999 ريال بدلا من 1209 ريال، أونور 10 أكس لايت بسعر 769 ريال، هواوي واي 8 بي بسعر 799 ريال بدلا من 930 ريال، هواوي واي 7 بي بسعر 649 ريال بدلا من 711 ريال، لينوفو آي 8 بسعر 489 ريال بدلا من 699 ريال.

عروض هايبر بنده الأسبوعية

مصفف شعر جيباس + ماكينة حلاقة 7 في 1 جيباس بسعر 149 ريال، مكنسة فيليبس 1800 واط + مكواة بخار فيليبس بسعر 379 ريال، محمصة خبز مولينكس بسعر 139 ريال بدلا من 159 ريال، عصارة كليك أون 600 واط بسعر 119 ريال بدلا من 159 ريال، مكواة بخار تيفال بسعر 85 ريال بدلا من 99 ريال، مكواة كليك أون بسعر 59 ريال بدلا من 79 ريال.