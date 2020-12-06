عروض الدانوب الأسبوعية والأجهزة الكهربائية بالسعودية خصم يصل ل60% danube.sa

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عمر شويل - جدة عروض هايبر الدانوب وتخفيضات نهاية العام.في الفترة من 3 ديسمبر وحتى 8 ديسمبر 2020. خصومات الدانوب متوافرة على جميع المنتجات الغذائية والأجهزة الكهربائية وكل ما يلزم منزلك وذلك بجميع فروع المملكة العربية السعودية.اغتنم الفرصة واستفد من خصومات مهرجان نهاية العام والتي تشمل: عروض هايبر الدانوب عروض الدانوب للشاشات وأجهزة العرض: عروض الدانوب الأسبوعية فيوسونيك جهاز عرض ضوئي. السعر 1779 ريال سعودي.

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تخفيات الدانوب لاب توب ديل 15.5 بوصة، 8 جيجا.السعر 3399 ريال سعودي.

فيوسونيك جهاز عرض ضوئي ميني. السعر 999 ريال سعودي.

فيوسونيك شاشة عرض 37 انش. السعر 899 ريال سعودي.

ابل ايفون 12، 256 جيجا بايت، اللون أحمر ، الجيل الخامس. السعر 4549 ريال سعودي.

ابل ايفون 12، 64 جيجا بايت، اللون أخضر، الجيل الخامس. السعر 3899 ريال سعودي. عروض الدانوب للمنتجات الغذائية: عروض الدانوب الأسبوعية سوبر امنتال جبنة سويسرية 1 كجم. السعر 148 ريال سعودي.

خصومات الدانوب الدانوب جبنة بارميزان 1 كجم. السعر 120 ريال سعودي.

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