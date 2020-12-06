نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض نستو وتخفيضات ساريه لحد 8 ديسمبر 2020 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تتميز عروض نستو بأقوى الخصومات والتخفيضات الأسبوعية على جميع منتجاتها التي تتكون من خضروات مثل الطماطم وبرتقال وتفاح أحمر طازج وكاكا طازجة وبطاطا حلوه ورمان مصري وفلفل رومي وبصل كبير وأيضا يتوفر به جميع أنواع اللحوم الطازجة مثل لحم برازيلي مربعات ولحم باكستاني بعضم ولحم باكستاني بدون عظم ولحم هندي بدون عضم وسلطون طازج للكيلو ودجاج وأرز مقلي وربيان وسط للكيلو. عروض نستو وتخفيضات وأيضا تتمتع عروض نستو الأسبوعية بخصومات علي جميع أنواع المكسرات مثل مكسرات مشكلة للكيلو وزبيب ذهبي وتين مجفف وشكولاتة للكيلو ووريفا شكولاتة لوز وجوز هند للكيلو والمجلس تمر جاف ويتوفر أيضا جميع أنواع الجبن مثل اطياب جبن دمياطي وجبن كريمي مصري اطياب قشطه ويتوفر بيه جميع أنواع الحلويات مثل فيريرو روشبر شكولاتة وحلواني مربي وبيدر حلاوي طحينة وزكية عسل وجالكسي شكولاتة جواهر وأم أند امز شكولاتة وتشيكو كريم وبيست فول سوداني وأمريكانا كوكيز وأيضا يوجد جميع أنواع اللحوم المعلبة مثل الوطنية أفخاذ دجاج والوطنية أجنحة دجاج ورويال نقائق دجاج وأمريكانا نقائق دجاج وإنتاج كبدة دجاج مجمدة ورويال دجاج تندر ورضوى أفخاذ دجاج مجمده وبتلر بطاطس وتتمتع نستو أيضا بالخصومات علي جميع أنواع منتجاتها. طماطم للكيلو 2.95 ريال.

ربيان وسط للكيلو 24.95 ريال.

نسكافيه كلاسيك 14.95 ريال.

فيري سائل غسيل 14.95 ريال.

الصافي حليب كامل الدسم 34.95 ريال. تفاح للكيلو 4.95 ريال.

فلفل رومي اخضر 4.95 ريال.

بصل كبير 1.95 ريال.

فاصوليا للكيلو 5.95 ريال.

رومان مصري للكيلو 3.95 ريال. ربيان وسط للكيلو 24.95 ريال.

سلطعون طازج للكيلو 8.95 ريال.

لحم برازيلي مربعات 22.95 ريال.

لحم باكستاني بعضم للكيلو 24.95 ريال.

لحم هندي بدون عضم للكيلو 24.95 ريال.

لحم باكستاني بدون عضم 36.95 ريال. المجلس تمر جاف للكيلو 10.95 ريال.

شكولاتة للكيلو 10.95 ريال.

دوريفا شكولاتة لوز وجوز هند للكيلو 22.95 ريال.

لوز امريكي وسط للكيلو 29.95 ريال.

زبيب ذهبي للكيلو 10.95 ريال.

مكسرات مشكله للكيلو 33.95 ريال.

فستق امريكي بالليمون للكيلو 42.95 ريال. اطياب جبن دمياطي للكيلو 23.95 ريال.

جبن كريمة مصري للكيلو 12.95 ريال.

نستو مكرون جوز هند للكيلو 20.00 ريال.

نستو كيك كرامبل للقطعة 9.95 ريال.

مربي تين سوري 12.95 ريال.

اطياب قشطه للكيلو 13.95 ريال.

زيتون اسود اسباني 13.95 ريال.

الجوف زيت زيتون 19.95 ريال.

عافيه زيت ذرة 31.59 ريال.

هلا زيت دوار الشمس 8.95 ريال.

تنمية ارز كيلو جرام 13.59 ريال.

مازن ارز 16.59 ريال. فريشكو قشطه 8.95 ريال.

حلي قشطه 8.95 ريال.

الكويت مكرونة 10.00 ريال.

الواحة تونه 19.95 ريال. ماكسويل قهوة 18.95 ريال.

الكبوس شاي اخضر 12.95ريال.

الكبوس شاي 6.59 ريال.

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