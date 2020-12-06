نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض اكسترا الأسبوعية خصم من 10 ل 50 % ولمدة 5 أيام فقط في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض اكسترا على الجوالات زيارتكم لأسواق اكسترا الإلكترونية الآن وخلال فترة الاحتفال بنهاية العام وخاصةً أيام الجمعة البيضاء، تزيد من فُرصتكم في الحصول على أقوى العروض المميزة واكبر التخفيضات الممكنة، وذلك على كل ما تُحبون وتفضِلون من منتجات وأجهزة، خصومات تصل لأكثر من أربعين بالمائة، فقط وحصريًا داخل الموقع الرسمي لأسواق اكسترا الخاص بالمملكة العربية السعودية.

عروض اكسترا على الجوالات

عروض اكسترا على جوالات هواوي الذكية بأقل من ألف ريال سعودي:

عروض اكسترا الأسبوعية هاتف ذكي من ماركة هواوي واي 7 إيه، الجيل الرابع ، ذاكرة داخلية 128 جيجابايت، اللون أسْود حالك، حجم الشاشة 6.67 بوصة، دقة الشاشة 2400 × 1080، نظام التشغيل اندرويد 10، معالج رباعي النواة، مزود بقارئ البصمة، الوزن عشرين جرام، الطول: 0.93 سنتيمتر، العرض 7.69 سنتيمتر،الارتفاع 16.57 سنتيمتر، مساحة الذاكرة العشوائية (رام) أربعة جيجا بايت، دقة الكاميرا الخلفية 48 ميجا بيكسل مع ثمانية ميجا بيكسل مع أثْنين ميجا بيكسل مع أثْنين ميجا بيكسل، دقة الكاميرا الأمامية ثمانية ميجا بيكسل، (769)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة، أو قسط وادفع 37 ريال سعودي لمدة 36 شهرًا.

تخفيضات اكسترا على الجوال

خصومات اكسترا جوالات موتورولا الذكية بأقل من ألف ريال سعودي:

خصومات اكسترا خصم 42٪ على هاتف ذكي من ماركة موتورولا جي 9 بلاي، ذاكرة داخلية 128 جيجا بايت، اللون أزرق، نظام تشغيل أندِريود 10، الجيل الرابع، قارئ للبصمة، سعر الجهاز(579)ريال سعودي، بدلًا من(999)ريال سعودي، اشتريه الآن ووفر(420)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة، أو قسط وادفع 28 ريال سعودي لمدة 36 شهرًا.