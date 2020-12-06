عروض العثيم الاثنين ولمدة 5 أيام خصم يصل ل 60 % ألحق التخفيضات بسرعة

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عمر شويل - جدة تخفيضات العثيم الأسبوعية تتميز جميع فروع هايبر ماركت وسوبر ماركت وأسواق عبد الله العثيم داخل المملكة العربية السعودية بتقديم كل ما يلزم المطبخ من أدَوات وأجْهزة، حيث تشمل عروض نهاية العام المذهلة على مجموعة منوعة من قدور الطبخ المصنعة من أجود الخامات من قبل كبرى الشركات في مجال تصنيع أدوات المطبخ الحديث والعصري.

تخفيضات العثيم الأسبوعية

تنزيلات العثيم نهاية العام على قدور الطبخ من أمِركوك في أَسواق العثيم:

تخفيضات العثيم خصم 34٪ على مقلاة عميقة من ماركة أمِركوك، رقم الموديل 11596585، سعر الوحدة(99)ريال سعودي، بدلًا من(149) ريال سعودي، اشتريه الأنْ ووفر خمسين ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

عروض العثيم الأسبوعية خصم 34٪ على مقلاة عميقة من ماركة أمِركوك،رقم الموديل 11596595، سعر الوحدة(99)ريال سعودي، بدلًا من(149) ريال سعودي، اشتريه الآن ووفر خمسين ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

أقوى عروض السعودية خصم 34٪ على مقلاة عميقة من ماركة أمِركوك، رقم الموديل 11596605، سعر الوحدة(99)ريال سعودي، بدلًا من(149) ريال سعودي، اشتريه الآن ووفر خمسين ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

عروض العثيم نهاية العام

خصومات العثيم نهاية العام على أطقم الطبخ من ماركة سيلو في أَسواق العثيم: