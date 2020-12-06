نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اجمل ما قيل من شعر عن السعودية في حب الوطن في المقال التالي

عمر شويل - جدة ابيات شعر عن السعودية تعبر عن مدى حب الوطن ومقدار هذا الحب في القلب، فالشعر هو من أرقى الفنون الأدبية وأسماها، فالكلمات الشعرية عن الوطن لديها القدرة على حث روح الوطنية والتآخي بين أبناء البلد الواحد، واليوم نقدم لكم اجمل ما قيل من شعر عن السعودية في حب الوطن لمختلف الشعراء الذين تغنوا بحب بلد الحرمين الشريفين.

اجمل ما قيل من شعر عن السعودية في حب الوطن

السعودية هي أطهر بقاع الأرض، فهي الأرض التي وطئها أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ولذا نجد المملكة العربية السعودية هي البلد التي لا يختلف على حبها أحد، وكيف لا وهي البلد التي انطلقت منها بعثة الإسلام لتنير كل بقاع الأرض.

ابيات شعر عن السعودية

هناك عدد من أبيات الشعر الوطني الذي قيلت عن السعودية لتبعث روح الإنتماء داخل نفوس المواطنين، وفيما يلي شعر يوصف مكانة السعودية في القلوب وكونها بلد المسجد الحرام والأرض التي خرجت منها الشريعة الإسلامية.

وطنـي به البيت الحرام وطيبـة … وبه رسـول الحـق خـيـر منـادي. وطنـي به الشرع المطهر حاكم … الـحــق يـنـهـي ثـــورة الأحـقـاد. وطني عـزيـز فـيـه كـل مـحـبــة … تعلو وتـسـمـو فـوق كـل سـواد. وطني يسير الخير في أرجـائـه … ويـعــم رغــم براثن الحــسـاد. قوم بغوا وتجبروا في أرضنـا …يرموا بسهم الموت قلب بلادي. لكنــها رغــم الـصـعـب هامة …تعـلـو بدعـوة معــشــر العباد. مستمسكين بدينهم وتـوجـهـوا …لله ذي الإكـــــــرام والأمـــجـــاد. أن يحفظ الشعب الكريم وأرضه … ويـديــم مـن الـديـن والأجـســاد.

شعر قصير عن السعودية

نجد بعض الشعراء نظموا عدد من أبيات الشعر القصيرة التي يمكن تهاديها بين الأصدقاء في المناسبات عبر رسائل الواتساب، أو الرسائل القصيرة، أو عبر مواقع التواصل الإجتماعي، حيث يفضل الكثير منا مشاركة ما يشعر به من أحاسيس وطنية مع أصدقاءه وأقربائه، وفي التالي أبيات شعر عن السعودية قصيرة تتنوع في معانيها ومحتواها.

دعوني فقد هامَ الفؤادُ بحبِّهِ ‍ … وما منيتي إلا الحياةُ بقربهِ

فليسَ لهُ بينَ البلادِ مُشابهٌ ‍ … وكلُّ بني الإسلامِ تحدُو لِصوبهِ

فليسَ لهُ بينَ البلادِ مُشابهٌ ‍ … وكلُّ بني الإسلامِ تحدُو لِصوبهِ في سماء مكة وطيبه طلع نوره شامخ في خدمة الدين يجمدها

دارنا في كل الأقطار مذكوره وكل مسلم يحترمها ويقصدها

دارنا في كل الأقطار مذكوره وكل مسلم يحترمها ويقصدها كبر أرضك والسما.

شامخٍ عزّك نما.والملك حامي الحمى.في تقدّم في عمار.

شامخٍ عزّك نما.والملك حامي الحمى.في تقدّم في عمار. غالبٍ ما له غلوبة.

سيف ناحر في حروبه.ليث ما ذاق الفرار.

سيف ناحر في حروبه.ليث ما ذاق الفرار. امتداد العز فيها.

كلنا والله نبيها.مجدنا كله عليها.والحضارة والمنار.

قصائد قيلت عن حب السعودية

بجانب أبيات الشعر القصيرة والمقتطفات الشعرية، هناك أيضًا عدد من القصائد الطويلة التي قيلت في وصف السعودية كونها أرض العزة والفخر،لذا نعرض لكم بعض من القصائد التي تغنَّى بها الشعراء في حب السعودية.

مملكتنا مملكة حب وخير

قلب يضم كل انسان

عادلة بين الغني والفقير

من ماحبها تراه خسران

يحكمها الملك والأمير

والسعودي دايم بأرضه ينصان

فيها أبو متعب القايد الكبير

وسلطان درع الوطن جعله مايهان

حامين ديارنا من كل شرير

رافعين راية التوحيد من زمان

اسأل الله المولى القدير

يعيشون دايم بخير و أمان

فارشين الأرض ورد وعبير

وحافظين ديارنا من كل خوان

بشرع الله حكمهم دوم يسير

وعدونا فينا ترى حيران

مملكتنا فيها خير كثير

فيها رجال يخدمونها بإحسان

يشهد بخيرها حتى الصغير

كل جندي بحماية أرضك سهران

كلن بحبك يابلادي أسير

وكلن بأرضك يا وطن عشقان

هناك أيضًا قصيدة شهيرة للشاعر علي عبد الله الحازمي

أيا وطني تفدي ترابَك أنفسٌ

‍ تجودُ بلا خوفِ المماتِ وخطبهِ

جمالٌ بهِ في السَّهلِ أو بجبالهِ

وسحرٌ لرمْلٍ لامعٍ فوقَ كُثبهِ

ووحَّدهُ عبدالعزيزِ بِجُهدِهِ

‍وجُندٍ لهُ شقُّوا الطريقَ لدربهِ

شمالٌ غدا جزءً لبعضِ جنوبه ِ

‍وآلفَ شرقاً قد تناءى وغربهِ

وأبناؤهُ ساروا بنهجِ أبيهِمُ

‍ فصانوه من أيدٍ تهاوتْ لحربهِ

وصرْناَ نفوقُ الغيرَ فيه تقدماً

السعودية الأرض الطاهرة التي خرج منها نور الإسلام ليضئ العالم أجمع بنوره ويحق الحق ويزهق الباطل، فالسعودية أكثر البلدان التي تمتلك محبة كبيرة في قلوب المسلمين، ولذا نجد الكثير من القصائد الشعرية وأبيات شعر عن السعودية قيلت من قبل أشهر شعراء العرب، حفظ الله المملكة والقائمين عليها، وحفظ الله شعبها وزائريها.