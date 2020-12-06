نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض بيم اليوم الخميس 10 ديسمبر 2020 مجلة تخفيضات الأدوات المنزلية في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض بيم اليوم أحد أقوى العروض التي يبحث عنها الآلاف يوميا حيث تقدم بيم مصر عروض رائعة وتخفيضات كبيرة على الأدوات المنزلية، ونعرض لكم في هذا الموضوع أحدث عروض بيم مصر الخاص بيوم الخميس الموافق 10 ديسمبر 2020 وتشهد هذه العروض خصومات رائعة على الكثير من الأدوات المنزلية الهامة مثل الأطقم الحرارية والطواجن الحرارية وأطقم أكواب اكواتيك وأطقم ثلاجة بلاستيك والكثير من الأدوات المنزلية المختلفة الأخرى.

عروض بيم اليوم الخميس

تشمل عروض بيم مصر عروض مميزة علي الأدوات المنزلية بحيث يمكنك الحصول على أهم الأدوات المنزلية بتخفيضات كبيرة ومن أهم الأدوات المقدمة من بيم هي طقم طاجن حراري مربع عدد 2 قطع بسعر 138 جنيه، وطاجن حراري بيضاوي بالغطاء عدد 2 قطع بسعر 127 جنيه، وطقم حراري وطاجن سمك بيضاوي حراري بسعر 127 جنيه، وطاجن بيضاوي حراري 1. 5 لتر بسعر 64. 95 جنيه، وطقم كأس توست عصير بسعر 74. 95 جنيه، وطقم سرفيس سمك بيضاوي بسعر 65. 05 جنية.