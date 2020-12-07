عروض بنده الأسبوعية صخم يصل ل 60 % على جميع المنتجات تسوق الآن

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عمر شويل - جدة عروض وتنزيلات هايبر ماركت بندة مستمرة طوال فترة نهاية العام على جميع أجهزة المطبخ، وأجهزة المنزل، والملحقات الرياضية الذكية، بجانب العديد من العروض على المواد الغذائية، فقط داخل جميع فروع هايبر ماركت بنده في أيام الجمعة البيضاء.

عروض هايبر بنده

تنزيلات نهاية العام على أجهزة المطبخ وعروض هايبر ماركت بنده:

قلاية بدون زيت نيوتري كوك، سعة 3.6 لتر، سعر الجهاز(279)ريال سعودي، بدلاً من(549)ريال سعودي، اشتريه الآن ووفر(270)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

قلاية بدون زيت كليك أون سي كي 2006، سعر الجهاز(199)ريال سعودي، بدلاً من(439)ريال سعودي، اشتريه الآن ووفر(240) ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

تخفيضات بنده الأسبوعية

تنزيلات نهاية العام على أجهزة المنزل من هايبر ماركت بنده:

عروض بنده الأسبوعية تلِيفزيون ذكي إمبكس، شاشة 55 بوصة، سعر الجهاز(1199)ريال سعودي، بدلاً من(1752)ريال سعودي، اشتريه الآن ووفر(553)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة، والتوصيل مجاني.

تخفيضات بنده تلِيفزيون ذكي من توشيبا، شاشة 32 بوصة، سعر الجهاز(469)ريال سعودي، بدلاً من(657)ريال سعودي، اشتريه الآن ووفر(188)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة، والتوصيل مجاني.

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تنزيلات نهاية العام على الأساور الرياضية من هايبر ماركت بنده