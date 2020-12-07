نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض ساكو الأسبوعية على الأجهزة الكهربائية تصل ل 70% لمدة 4 أيام في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض أسواق ساكو السعودية تقدم العديد من الخصومات المتميزة على منتجاتها، لأن هدفنا الدائم هو إرضاء العملاء الكرام وتقديم كل ما يروق لهم من أجود الماركات بأرخص الأسعار. اقتني كل ما يلزم منزلك من كافة المنتجات التي تميز البيت العصري. سوف نعرض لكم الآن العديد من عروضنا المميزة على منتجاتنا: عروض ساكو الأسبوعية عروض أسواق ساكو على الأجهزة الكهربائية: عروض ساكو الأسبوعية مكنسة كهربائية ستانلس ستيل 20 لتر، 220 فولت. السعر 595 ريال سعودي.

تخفيضات ساكو مكواة ستاردست جافة ثقيلة، 1000 وات، 220 فولت. السعر 142 ريال سعودي.

خصومات ساكو مكواة بخار فيليبس 2400 وات، 5.5 بار، 1.3 لتر. السعر 659 ريال سعودي.

آلة خياطة بروميس 1408، 8 غرزة. السعر 599 ريال سعودي.

دفاية زيت 15 ريشة، 230 فولت، 2500 وات. السعر 769 ريال سعودي.

مكنسة لاسلكية سبيد برو ماكس 2×1. السعر 2409 ريال سعودي. تخفيضات ساكو على الأثاث الحدائق: عروض ساكو طاولة قابلة للطي مربعة 78× 78× 74 سم، اللون بني. السعر 179 ريال سعودي بدلا من 181 ريال سعودي.

عروض ساكو الأسبوعية كرسي قابل للطي 65× 45× 81 سم، اللون بني. السعر 99 ريال سعودي بدلا من 109 ريال سعودي.

تخفيضات ساكو كرسي استرخاء ألومنيوم / خيزران مع وسادة. السعر 1539 ريال سعودي.

طقم جلوس 4 قطع طاولة قهوة + 3 كراسي. السعر 3379 ريال سعودي.

كرسي استرخاء ألومنيوم / قماش للأماكن الخارجية. السعر 328 ريال سعودي.

طقم جلوس 4 قطع مكون من طاولة + 3 صوفات مع وسائد. السعر 765 ريال سعودي. عروض ساكو لمستلزمات السيارات: عروض ساكو الأسبوعية غطاء مقود السيارة متوفر باللونين الأبيض والأسود مونو. السعر 35 ريال سعودي.

تخفيضات ساكو مونزا مسند متوفر باللونين الأسود والرمادي مونو. السعر 76 ريال سعودي.

عروض ساكو قمع لزيت السيارة متعدد الأغراض. السعر 14 ريال سعودي.

أداة مساج لكرسي السيارة. السعر 43 ريال سعودي.

حقيبة عفش ضد الماء 15 متر مكعب. السعر 367 ريال سعودي.

منظم أغراض لمقعد السيارة، اللون بني. السعر 29 ريال سعودي.

شفرة مساحة 22 بوش. السعر 39 ريال سعودي.

حامل هاتف مغناطيسي يثبت على مكيف السيارة. السعر 40 ريال سعودي.

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