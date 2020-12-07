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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اقوي عروض بيم ماركت مصر من الإثنين 7 ديسمبر 2020 في المقال التالي
عمر شويل - جدة تشمل عروض بيم اقوي التخفيضات والخصومات الأسبوعية ويوجد بيها تخفيضات علي جميع أنواع المنظفات مثل مطهر عام مكستول ومعقم للأيدي هاند جل فريدا، وصابون وجه لوكس، وصابون وجه لايف بوي، ومناديل للوجه تمارا، ومناديل للوجه زينه، ومناديل بيبي وجه زينه، ومناديل مطبخ مضغوطة ،ومناديل تواليت زينه، ويتوفر أيضا جميع أنواع الحلويات مثل شكولاتة كيت كآت بجميع أنواعها ،و شكولاتة تويكس وبونبون بطعم القهوة ،وطوفي بطعم الفواكه ،ومربي فراولة ،وحلاوة ساده الحلوة ،وتتمتع بيم بالخصومات علي جميع أنواع منجاتها.
عروض بيم ماركت
تتميز عروض بيم ماركت بخصومات اسبوعيه علي جميع أنواع منتجاتها ومنها خصومات علي جميع أنواع الجبن مثل جبنه براميلي بقطع الفلفل، وجبنه مطبوخه ،وجبنه مطبوخه بطعم الشيدر، وموزاريلا مبشوره، وجبنه سبريد، وجبنه كيرلي بطعم الجبن الرومي، وجبنه كيرلي كامل الدسم ،وجبنه مطبوخه بطعم الشيدر عبور لاند، وجبنه مثلثات طعمه، ويتوفر أيضا فجيتار عادي وحار ،ويوجد عصير نكتار بجميع الأنواع.
- جبنه مثلثات طعمه 26.95جنبه.
- جبنه براميلي يقطع الفلفل 39.95جنيه.
- صابون وجه لوكس 19.95جنيه.
- صابون وجه لايف بوي 28.95جنيه.
- معقم للأيدي هاند جل فريدا 44.95جنبه.
- مناديل تواليت مضغوطة 8.95جنيه.
- منديل رول مطبخ اكس لارج زينه 29.95جنيه.
- مناديل للمطبخ زينه 25.95جنيه.
- مناديل بيبي وجه 10.95جنيه.
- مناديل للوجه تمارا 37.95جنيه.
- صابون وجه لايف بوي 28.95جنيه.
- مناديل وجه بلوم 26.95جنيه.
- شوكو بوبس تيميز 48.95جنبه.
- تونه قطعه واحده بزيت الزيتون 19.95جنبه.
- مطهر عام مكستول 36.95جنيه.
- معقم للأيد هاند جل فريدا 44.95جنيه.
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