عروض لولو الأسبوعية على الأجهزة الكهربائية بالسعودية تصل ل 40%

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خصومات لولو غسالة توشيبا فول أوتوماتيك تعبئة أمامية. السعر 5089 ريال سعودي.

تخفيضات ساكو غسالة وايت وستنجهاوس،تعبئة علوية. السعر 659 ريال سعودي.

غسالة سوبر جينرال تعبئة علوية. السعر 1599 ريال سعودي.

بوتاجاز بيزك 4 شعلة، استانلس ستيل. السعر 969 ريال سعودي.

بوتاجاز ايكون 5 شعلة مقاس 60× 90. السعر 1699 ريال سعودي.

بوتاجاز ميديا 5 شعلة مقاس 90× 60. السعر 2569 ريال سعودي.

بوتاجاز انديست 4 شعلة. السعر 3349 ريال سعودي. تخفيضات لولو للشاشات والكاميرات: عروض لولو الأسبوعية شاشة سامسونج سمارت 70 بوصة. السعر 3999 ريال سعودي.

خصومات لولو شاشة سوني 4k، الترا اتش دي. السعر 4399 ريال سعودي.

شاشة سكاي ورث اندرويد 4k. السعر 4069 ريال سعودي.

شاشة تي سي ال 4k، اندرويد سمارت. السعر 3199 ريال سعودي.

كاميرا فوجي فيلم mini 8، اللون أسود. السعر 346 ريال سعودي.

كاميرا فوجي فيلم mini 8، اللون pink. السعر 340 ريال سعودي.

كاميرا كانون ديجيتال باور شوت،16 ميجا بيكسل. السعر 1500 ريال سعودي.

كاميرا نيكون ديجيتال، اللون أسود. السعر 1044 ريال سعودي. عروض هايبر لولو

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