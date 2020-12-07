عروض العثيم الاثنين ولمدة 5 أيام خصومات تصل ل 60% تخفيضات هائلة

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عمر شويل - جدة عروض أسواق العثيم تعتبر أسواق العثيم من أكبر المتاجر بالمملكة العربية السعودية بعد أسواق بندة مباشرة وتعتبر الثالثة في قائمة أقوى شركات البيع بالتجزئة، وداخل العالم العربي هي من أقوى 200 شركة حسب تصنيف فوريس المجلة الأمريكية، ويوضح المدير التنفيذي لشركة العثيم أنه قد تم إطلاق العروض الخاصة بجميع فروع العثيم بالمملكة العربية. عروض العثيم الاثنين تخفيضات العثيم على الإلكترونيات والأجهزة: تخفيضات العثيم على صانع طعام كينوود 220× 220، 219 ريال سعودي.

تنزيلات أواق العثيم على خلاط نيكاي مع مطحنة 1713 بي أن 105 ريال سعودي.

خصومات العثيم اليوم على غلاية ماء إيموجي 200 وات 55 ريال سعودي.

عروض العثيم على خلاط كينود + 2 مطحنه 125 ريال سعودي.

تخفيضات العثيم هايبر ماركت على خلاط كينوود مع مطحنة 95 ريال سعودي.

عروض لعثيم اليومية على فرن امجوى باور كهربائي ٤٥ لتر 225 ريال سعودي. تخفيضات العثيم السعودية عروض العثيم اليوم على دفاية اوكارينا سلك 220 فولت 182.85 ريال سعودي.

تخفيضات العثيم اليومية على مكواة كينوود بخار 94 ريال سعودي.

خصومات أسواق العثيم على براد ماء كليك أون 369 ريال سعودي.

تنزيلات العثيم ماركت على مضرب كينوود بيض 102.35 ريال سعودي.

تخفيضات العثيم السعودية على قطاعة خضار اي تي سي، ام اكس 4 سي 69 ريال سعودي.

أسواق العثيم عروض اليوم على سخان سندوتش كينوود بشواية 360، 112 ريال سعودي. خصومات العثيم الأسبوعية عروض العثيم الأسبوعية على سخان سندوتش كينوود 650، 228.85 ريال سعودي.

تخفيضات أسواق العثيم على قطاعة خضار كينوود 5 لتر، 205.85 ريال سعودي.

تنزيلات العثيم ماركت على قطاعة خضار كينوود 550، 171.35 ريال سعودي.

خضومات العثيم السعودية على ميكروويف كينوود 20 لتر، 343.45 ريال سعودي.

عروض العثيم السعودية اليوم على رسيفر ديل سات اتش دي، دي 1 55 ريال سعودي. تنزيلات العثيم اليومية عروض العثيم على مسرح منزلي جيباس 2×1، 194.35 ريال سعودي.

خصومات العثيم اليومية على ميكروويف نيكاي 17 لتر 179 ريال سعودي.

تنزيلات العثيم اليوم على شاشة توشيبا ال اي دي 32 بوصة 499 ريال سعودي.

تخفيضات أسواق العثيم السعودية على شاشة جيباس ال اي دي اتش دي 32 بوصة 469 ريال سعودي.

عروض أسواق العثيم على مقلاة زيت أي تي سي ، 148.35 ريال سعودي.

خصومات العثيم اليوم على بلاك اند ديكر محضر طعام، 229.95 ريال سعودي.

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