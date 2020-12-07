عروض جرير الأسبوعية خصم يصل ل 40% لمدة 4 أيام الحق العرض

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عمر شويل - جدة تخفيضات جرير الأسبوعية احتفالًا بنهاية العام الحالي وخاصة بمناسبة أيام الجمعة البيضاء طوال شهر ديسمبر الجاري، تقدم مكتبات جرير الرائدة والمتميزة باقة متنوعة من كبرى الخصومات على مجموعة منوعة من الطابعات الحديثة اللازمة للأعمال المكتبية، وذلك بجميع فروع مكتبات جرير داخل المملكة العربية السعودية، وغيرها العديد من لوازم المكتب والمدرسة والمنزل العصري الذكي.

عروض جرير الأسبوعية

تنزيلات جرير نهاية العام على الطابعات أقل من سبعمائة ريال سعودي:

عروض جرير الأسبوعية خصم 20٪ على طابعة من ماركة اتش بي OfficeJet Pro، متعددة الوظائف، رقم الموديل 9013، مسح ضوئي/ نسخ/طباعة، مزودة بخاصية واي فاي، طباعة حرارية نافثة للحبر، اللون أَسود، مصدر الطاقة من 100-240 طاقة، عدد أحبار الطابعة أربعة، العرض 487 مم، الارتفاع ‎409 م م،العمق 325 ‎ مم، وزن الشحن 15.220 كيلو جرام، سعر الجهاز(699)ريال سعودي، بدلًا من(869)ريال سعودي، اشتريه الأنْ ووفر (170)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

تخفيضات جرير خصم 20٪ على طابعة من ماركة اتش بي OfficeJet Pro، متعددة الوظائف، رقم الموديل 9013، مسح ضوئي/ نسخ/طباعة، مزودة بخاصية واي فاي، طباعة حرارية نافثة للحبر، اللون أَبيض، مصدر الطاقة من 100-240 طاقة، عدد أحبار الطابعة أربعة، العرض 487 مم، الارتفاع ‎409 م م،العمق 325 ‎ مم، وزن الشحن 15.220 كيلو جرام، سعر الجهاز(699)ريال سعودي، بدلًا من(869)ريال سعودي، اشتريه الآن ووفر (170)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

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